Aceleran la construcción de la vía Cancún–Isla Blanca

La construcción de los 4.2 kilómetros del camino Cancún-Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, registra un avance significativo en su ejecución. De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), durante julio se desarrollarán trabajos de conformación de bases hidráulicas, terracerías y drenaje.

El gremio taxista ha mostrado entusiasmo ante la próxima apertura de esta vía, al considerar que facilitará el traslado hacia la zona hotelera de Isla Blanca y brindará mayor seguridad para la prestación del servicio turístico. “Estamos contentos con la construcción de la obra y ojalá esté lista pronto. Beneficiará al turismo y a nosotros como trabajadores del volante para ofrecer una mejor atención al visitante extranjero”, expresó el taxista Salomón.

Noticia Destacada Inicia la construcción de carretera a Isla Blanca

La vialidad en proceso de edificación avanza de forma constante conforme progresan las labores, con el objetivo de atender las necesidades del estado y de la población que labora, reside y visita Isla Blanca. El proyecto, impulsado por el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuenta con una inversión de 380 millones 962 mil 644 pesos y comprende el tramo del kilómetro 7 al 11.2.

Durante julio se prevé la conformación de las denominadas bases hidráulicas, las cuales, de acuerdo con la SICT, son capas de materiales pétreos seleccionados que se colocan sobre la subbase o la subrasante. Están integradas por arena, grava y roca triturada (sascab) y su función es proporcionar un soporte uniforme, además de distribuir las cargas del tránsito hacia las capas inferiores del pavimento.

Durante años, usuarios reclamaron la modernización de este camino / Erick Romero

El corredor Cancún-Isla Blanca es considerado una obra estratégica para fortalecer la conectividad en el norte de Quintana Roo. Una vez concluido, permitirá una comunicación más ágil entre Cancún y la zona turística de Isla Blanca, lo que favorecerá una movilidad más segura y cómoda para residentes y visitantes, además de impulsar el desarrollo regional, señaló un representante de la SICT.

Operadores del servicio de taxi han manifestado su satisfacción por el avance del proyecto, al considerar que la nueva vía mejorará las condiciones de trabajo, la seguridad y el confort de los pasajeros, entre ellos turistas y visitantes extranjeros que se hospedan en los hoteles de Isla Blanca.

“La obra va avanzando bien. Nos beneficiará como gremio porque la carretera actual ya requería modernización. Con la nueva vía, la seguridad tanto del conductor como del pasajero será mayor que la actual. Agradecemos a los trabajadores, ingenieros y a la presidenta por impulsar este proyecto”, comentó el taxista Horacio.

De esta manera, la edificación del camino continúa su curso hasta la conclusión de las terracerías y posterior colocación de las primeras capas de asfalto. Mientras tanto, los taxistas confían en que el flujo turístico se mantenga, lo que les permitirá mejorar sus ingresos y que la obra rinda los beneficios esperados para la región.