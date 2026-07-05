Semarnat autoriza proyecto en Laguna Bojórquez; hotel ya operaba desde hace años

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto Mayan Monkey, promovido por la empresa Alkrou Shared Services, para desarrollarse sobre la Laguna Bojórquez, a la altura del kilómetro 9.5 del Bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún. No obstante, el complejo inició operaciones desde hace cinco años en la modalidad de hotel y hostal, con 25 habitaciones.

La obra incluiría la ampliación de instalaciones en forma de “L” al lado contrario de donde cuenta con las habitaciones actualmente, un área donde prevalece el manglar. Consiste en la construcción de palafitos sobre la Laguna Bojórquez, cuerpo de agua que padece problemas de contaminación desde hace 36 años. El hotel comenzó a operar a finales de 2021 sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), denunciaron representantes del Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

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La presidenta del organismo, Aracely Domínguez, señaló que, debido a la presión ciudadana, los desarrolladores presentaron la MIA de forma extemporánea, cuando debió ser solicitada y entregada antes de iniciar los trabajos, lo que en este momento ya es una ilegalidad.

La resolución federal también regulariza infraestructura que ya había sido edificada sin permiso ambiental. De acuerdo con el expediente, en 2021 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la instalación de un deck de madera de más de mil metros cuadrados y otras estructuras dentro del ecosistema lagunar sin aval previo. Por estos hechos, la empresa fue sancionada con una multa de 50 mil 187 pesos y obligada a detener las labores hasta obtener la licencia correspondiente, la cual fue concedida por Semarnat este año.

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En su evaluación, la autoridad determinó que el proyecto generará impactos durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación, por lo que identificó un total de 19 actividades susceptibles de producir efectos sobre el entorno. Para analizarlas se emplearon metodologías como la matriz de Leopold y listas de verificación, con las que se valoraron las posibles afectaciones sobre el agua, el suelo, la flora, la fauna, el paisaje y el funcionamiento del Sistema Ambiental Regional.

Entre los impactos previstos destacan las alteraciones puntuales derivadas de la construcción sobre el cuerpo lagunar, el incremento temporal de ruido y movimiento de maquinaria, la generación de residuos, el tránsito de trabajadores y visitantes, así como los efectos asociados a la operación del muelle y del complejo turístico. El estudio advierte que estas afectaciones deben analizarse considerando el desarrollo ya existente en la zona hotelera y los efectos acumulativos que este ha generado sobre la Laguna Bojórquez y el Sistema Lagunar Nichupté.