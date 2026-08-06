CFE pone en operación nueva unidad de generación en Cancún; abastecerá a 20 mil hogares

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación comercial la Unidad 3 de la Central de Turbogás Nizuc, en esta ciudad, con una capacidad de 25 megawatts (MW), suficiente para abastecer a unos 20 mil hogares y beneficiar a 58 mil 912 habitantes de la región. La obra representó una inversión estimada de 127.1 millones de pesos, como parte de las acciones para atender el crecimiento de la demanda energética en Quintana Roo.

De acuerdo con la dependencia, esta nueva instalación permitirá reducir la emisión de 65 mil 636 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), equivalente a retirar de circulación más de 21 mil vehículos. Con su incorporación, la Central de Turbogás Nizuc alcanzará una capacidad aproximada de 123 MW, al sumarse a los 88 MW disponibles actualmente.

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Informó que esta unidad forma parte de un proyecto de cuatro instalaciones con tecnología aeroderivada, diseñadas para responder al incremento constante del consumo eléctrico en una de las regiones con mayor desarrollo turístico y económico del país.

La estrategia busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar la continuidad del servicio para los usuarios.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Olvera Silveira, destacó que, aunque la red eléctrica mantiene un proceso de expansión, el crecimiento de Quintana Roo representa un reto permanente.

Con el inicio de operaciones de la Unidad 3 de la Central de Turbogás Nizuc se prevé mejorar el suministro / Liza Vera

Explicó que la demanda sube alrededor de 3.9% anual, por lo que cada cinco años se requiere ampliar la infraestructura al 20 por ciento.

Sin embargo, pese a los nuevos proyectos, habitantes de distintos municipios continúan reportando interrupciones frecuentes en el suministro. En Playa del Carmen, vecinos del fraccionamiento Misión de las Flores acudieron a las oficinas de la CFE en la colonia Gonzalo Guerrero para exigir respuestas concretas, luego de permanecer cerca de 12 horas sin electricidad debido a fallas recurrentes en la zona norponiente.

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En la zona centro del estado, comerciantes también recurrieron a plantas de emergencia tras una nueva suspensión del servicio que afectó sus actividades, así como el funcionamiento de equipos de refrigeración y ventilación.

En Cancún, residentes de sectores como Polígono Sur han denunciado cortes prolongados de energía, con interrupciones que, aseguran, han llegado hasta 60 horas sin suministro eléctrico.