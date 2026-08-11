CFE relaciona apagones en tres fraccionamientos de Playa del Carmen a conexiones irregulares

Los apagones que se reportaron la noche de este lunes en tres fraccionamientos de Playa del Carmen y que afectaron a miles de habitantes, se originó por tomas “clandestinas” de las colonias irregulares, así lo dio a conocer la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe mencionar que la noche de este lunes, habitantes de los fraccionamientos Xcacel, Misión de las Flores y de las Palmas I, bloquearon la avenida Constituyentes como medida de presión, sin embargo, la CFE dio a conocer que luego de las revisiones, hallaron cortes de las líneas y en donde habían colocado conexiones irregulares.

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La CFE informó a los vecinos durante las tareas de revisiones de las líneas y registros descubrieron conexiones clandestinas lo que provocó el apagón en los tres fraccionamientos.

Por la noche los vecinos cansados de tantos apagones decidieron cerrar la avenida Constituyentes del fraccionamiento Misión de las Flores, además que no es la primera vez que sufren del calor por las noches.

Los apagones afectaron a miles de usuarios de las colonias y estaban decididos de permanecer con el bloque de la avenida, pero más tarde la brigada de la CFE encontró el origen del problema ajeno a las fallas convencionales del servicio, al descubrir la intervención de terceros en la infraestructura eléctrica.

De nuevo habitantes de asentamientos “irregulares” se colgaron de las líneas y cortaron el suministro de conectividad de las zonas habitacionales.

Habitantes de Xcacel, Misión de las Flores y Las Palmas I se quedaron sin electricidad durante la noche del lunes / Gustavo Escalante

El secretario general del Ayuntamiento de Playa del Carmen, Luis Herrera Quiam dio a conocer que ya están trabajando en coordinación con las autoridades de la CFE para solucionar el problema y prevenir que esto vuelve a ocurrir.

En tanto, la CFE informó que durante una revisión de campo detectó una cuchilla abierta por personas ajenas a la empresa, y que esta situación contribuido a las interrupciones del suministro.

Del mismo circuito eléctrico se abastece la colonia “irregular” In House, donde según detectaron las intervenciones a las instalaciones para realizar presuntas conexiones ilícitas.

Las autoridades dieron a conocer que mantienen las revisiones para establecer el alcance de estas acciones ilegales y restablecer la continuidad del servicio en las zonas habitacionales afectadas.

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Por su parte el gobierno municipal no ha fijado su postura que tipo de acciones tomarán en relación a estas irregulares, y como evitarán que vuelve a repetirse.

Por su parte el comerciante Santos Aguilar, opinó que los moradores de los fraccionamientos están pagando por el servicio de electricidad y no se vale que los asentamientos irregulares se conecten sin pagar por el suministro.

Estas son las consecuencias de permitir invasiones de tierras sin servicios, creo que el gobierno municipal debe asumir las consecuencias, y la CFE debería de cortar esas conexiones irregulares, pues no están pagando pero están afectando a la población, concluyó.