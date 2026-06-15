Apagón en Villas Otoch Paraíso de Cancún provoca que los vecinos hagan otro bloqueo

Un nuevo apagón en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, generó la inconformidad de los vecinos de la Manzana 107, quienes bloquearon por segunda ocasión, en un lapso de cinco días, un tramo de la avenida Niños Héroes en demanda por el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

Los manifestantes volvieron a quemar diversos objetos que atravesaron en esta vialidad, para exigir a las autoridades la pronta reparación del desperfecto que los dejó sin luz en sus hogares, alrededor de las 20:30 horas de este lunes.

En esta ocasión, una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribó momentos después y procedieron a reparar un desperfecto en uno de los transformadores que abastece a una fila de viviendas.

De esta manera, el servicio de energía eléctrica se restableció de manera rápida y por este motivo, los habitantes levantaron el bloqueo de la vialidad alrededor de las 22:00 horas, con lo que se reactivó la circulación vehicular en esta zona.

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Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito realizaron un dispositivo para desviar la circulación y mantener vigilancia, mientras una unidad del Cuerpo de Bomberos permaneció en el lugar durante la protesta, para prevenir cualquier situación por el fuego que encendieron los ciudadanos en varios objetos que colocaron en la avenida Niños Héroes.

Algunas vecinas comentaron que las fallas en el servicio de electricidad han sido constantes, debido a que los transformadores de todo el fraccionamiento ya se encuentran desgastados, por lo que tendrían que ser renovados.

Apenas la noche del miércoles de la semana pasada, vecinos de este mismo punto de la Supermanzana 259, realizaron una manifestación y bloqueo de la vialidad, porque señalaron que no tenían luz desde la mañana, por una falla en un transformador, con lo que el desperfecto fue corregido horas después.

La noche anterior, habitantes del fraccionamiento Residencial Turquesa, en la Supermanzana 249, se manifestaron porque llevaban 24 horas sin luz y hasta acorralaron a un inspector de la CFE, lo que aceleró la solución y horas después, fue resuelto el problema.