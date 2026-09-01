Catean domicilio utilizado para desmantelar motocicletas robadas en la Supermanzana 97 de Cancún

Un operativo de cateo fue realizado en un domicilio que se ubica en la avenida Andrés Quintana Roo, a la altura de la Supermanzana 97, el cual era utilizado presuntamente como guarida de una banda de roba-motos, sin que se haya dado a conocer si hubo personas detenidas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezaron la movilización la tarde de este martes, a escasos metros antes de llegar a una gasolinera, en el cruce con la avenida Chichén Itzá, donde fueron retiradas por lo menos tres motocicletas.

Los agentes de la Policía de Investigación reunieron evidencias sobre las actividades ilícitas que se realizaban en ese inmueble y por este motivo, solicitaron una orden de cateo a un Juez de Control, la cual fue otorgada para la revisión del interior.

De esta manera, el personal de la FGE contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, para ingresar al domicilio, ubicado en los carriles laterales de la avenida Andrés Quintana Roo, entre las calles 125 y 127.

Los elementos cerraron la circulación en este tramo de la vialidad durante el desarrollo de la diligencia y posteriormente los agentes retiraron tres motocicletas que presuntamente cuentan con reporte de robo y las subieron a una camioneta para su traslado a los patios de la corporación.

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Al concluir la revisión del inmueble, los elementos de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Robo de Vehículos colocaron sellos de aseguramiento en la entrada, para continuar con las investigaciones.

Las primeras versiones señalaron que los integrantes de una banda de roba-motos utilizaban esa vivienda para resguardar las unidades robadas y algunas de estas eran desmanteladas en este lugar, para la venta de las autopartes.

Las investigaciones señalaron que los presuntos responsables utilizaban la violencia para apoderarse de las motocicletas, al interceptar y amenazar a los agraviados, así como en algunos casos sustraían las unidades estacionadas.

Los habitantes del lugar no proporcionaron información a los policías sobre el movimiento en esta vivienda, por temor a represalias.