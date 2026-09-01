Salud para Todos en Chetumal, Cancún y José María Morelos: Conoce las fechas, servicios y requisitos

En la primera semana de septiembre, los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos contarán con la asistencia de las caravanas de Salud para Todos con el fin de brindar servicios médicos completamente gratuitos.
Los ciudadanos ya podrán acceder a la información de las fechas correspondientes, horarios, ubicaciones, los servicios que estarán disponibles y requisitos.
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Comemos Todos Quintana Roo 2026: Estas son las fechas de los depósitos en septiembre
Othón P. Blanco (hasta el 2 de septiembre)
- Domo de la comunidad El Cedral
- Veracruz
- Nuevo Bécar
- Cinco de mayo
- California
- Nuevo Canaan
- San Pedro Peralta
- La Libertad
- Morocoy
03 y 04
- Parque de las Casitas
- David Gustavo
- Leona Vicario
- Martínez Ross
- Benito Juárez
- Ocho de Octubre
- Campestre
- Centro
Benito Juárez
Parque de las Palapas
Supermanzanas: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 64
José María Morelos
- Domo de la comunidad Othón P. Blanco
- Saczuquil
- Candelaria
- San Carlos
- Puerto Arturo
- La Carolina
- Sabana San Francisco
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Servicios médicos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
Requisitos
Copia de INE
Copia de CURP