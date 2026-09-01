Salud para Todos en Chetumal, Cancún y José María Morelos: Conoce las fechas, servicios y requisitos

En la primera semana de septiembre, los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos contarán con la asistencia de las caravanas de Salud para Todos con el fin de brindar servicios médicos completamente gratuitos.

Los ciudadanos ya podrán acceder a la información de las fechas correspondientes, horarios, ubicaciones, los servicios que estarán disponibles y requisitos.

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Othón P. Blanco (hasta el 2 de septiembre)

Domo de la comunidad El Cedral

Veracruz

Nuevo Bécar

Cinco de mayo

California

Nuevo Canaan

San Pedro Peralta

La Libertad

Morocoy

03 y 04

Parque de las Casitas

David Gustavo

Leona Vicario

Martínez Ross

Benito Juárez

Ocho de Octubre

Campestre

Centro

Benito Juárez

Parque de las Palapas

Supermanzanas: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 64

José María Morelos

Domo de la comunidad Othón P. Blanco

Saczuquil

Candelaria

San Carlos

Puerto Arturo

La Carolina

Sabana San Francisco

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Servicios médicos

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografía

Rayos X (torax)

Electrocardiograma

Densitometría

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

Requisitos

Copia de INE

Copia de CURP