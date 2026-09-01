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Salud para Todos en Chetumal, Cancún y José María Morelos: Conoce las fechas, servicios y requisitos

Cada uno de los servicios médicos serán completamente gratuitos para los ciudadanos que acudan a las únidades médicas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

1 de sept de 2026

1 min

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La documentación incluye la copia de la INE y la CURP
La documentación incluye la copia de la INE y la CURP / Especial

En la primera semana de septiembre, los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos contarán con la asistencia de las caravanas de Salud para Todos con el fin de brindar servicios médicos completamente gratuitos.

Los ciudadanos ya podrán acceder a la información de las fechas correspondientes, horarios, ubicaciones, los servicios que estarán disponibles y requisitos.

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Othón P. Blanco (hasta el 2 de septiembre)

  • Domo de la comunidad El Cedral
  • Veracruz
  • Nuevo Bécar
  • Cinco de mayo
  • California
  • Nuevo Canaan
  • San Pedro Peralta
  • La Libertad
  • Morocoy

03 y 04

  • Parque de las Casitas
  • David Gustavo
  • Leona Vicario
  • Martínez Ross
  • Benito Juárez
  • Ocho de Octubre
  • Campestre
  • Centro

Benito Juárez

Parque de las Palapas

Supermanzanas: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 64

José María Morelos

  • Domo de la comunidad Othón P. Blanco
  • Saczuquil
  • Candelaria
  • San Carlos
  • Puerto Arturo
  • La Carolina
  • Sabana San Francisco
Los horarios de atención inician desde las 09:00 am hasta las 17:00 horas

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Servicios médicos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

Requisitos

Copia de INE

Copia de CURP

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