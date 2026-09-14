ASUR acumula controversias a sus casi 28 años operando en el Aeropuerto de Cancún

A casi 28 años de asumir la operación del Aeropuerto Internacional de Cancún, Aeropuertos del Sureste (Asur) acumula controversias relacionadas con el transporte, cobros, acceso a la infraestructura y condiciones de operación dentro de la terminal, en una historia que incluso tiene antecedentes previos a la llegada de la concesionaria.

En 2026, transportistas y pasajeros volvieron a señalar irregularidades en los servicios que se ofrecen en el aeropuerto. Empresas autorizadas han denunciado la presencia de unidades presuntamente irregulares, mientras usuarios cuestionan las tarifas para salir de la terminal y las restricciones que enfrentan los vehículos de plataformas digitales para recoger pasajeros dentro de las instalaciones.

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La concesión para operar el Aeropuerto Internacional de Cancún fue otorgada en junio de 1998 y el nuevo esquema entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Desde entonces, la administración de Asur ha estado involucrada en distintos procedimientos, denuncias y controversias relacionados con el funcionamiento de la terminal.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en agosto del 2024, cuando transportistas turísticos denunciaron ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) una presunta sobrerregulación y cobros que consideraron excesivos por parte de Asur para recoger o llevar pasajeros en las terminales. Los inconformes también cuestionaron los requisitos para obtener las tarjetas de identificación aeroportuaria. La AFAC concluyó que la concesionaria tenía facultades para solicitar dicha documentación, aunque los transportistas mantuvieron sus inconformidades.

En el 2020, otro de los conflictos estuvo relacionado con la presencia de los llamados “transportes piratas”. En ese momento se reportó que alrededor de 750 unidades, equivalentes a cerca de 30 por ciento del parque vehicular que operaba en el aeropuerto, prestaban servicios de manera irregular. Asur sostuvo entonces que realizaba operativos para retirar esas unidades y solicitaba apoyo de la Guardia Nacional para reforzar las acciones dentro de las instalaciones.

Hace dos años viajeros cuestionaron los requisitos de las tarjetas de identificación aeroportuaria. / Liza Vera

Pero uno de los episodios más relevantes ocurrió en el 2019, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó al Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., con 72 millones 540 mil pesos por una práctica monopólica relativa conocida como “negativa de trato”, relacionada con el acceso de nuevos participantes al mercado de taxis.

Dentro del expediente DE-008-2016, la Cofece determinó que el aeropuerto contaba con poder sustancial debido a su posición como infraestructura indispensable para el acceso de los prestadores de ese servicio.

El organismo calculó además un daño al mercado superior a 98 millones de pesos, derivado de un sobreprecio promedio estimado de 8 por ciento que habría afectado millones de viajes.

Los antecedentes se remontan a 1997, cuando agencias de viajes acusaron a la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares por obstáculos para prestar transporte turístico precontratado / Liza Vera

Los antecedentes de las disputas por el transporte dentro del aeropuerto son todavía anteriores a Asur. En 1997, cuando la terminal aún se encontraba bajo la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo denunció obstáculos para prestar el servicio de transporte turístico precontratado.

Entre las inconformidades se encontraba la negativa para formalizar un contrato y el cobro de cuotas de arrendamiento que la asociación consideró discriminatorias.

La entonces Comisión Federal de Competencia inició una investigación y en 1998, mediante los expedientes DE-11-97, IO-45-97 y RA-32-98, ordenó a la administración del aeropuerto suspender una práctica monopólica relativa por discriminación de trato. La resolución fue confirmada en enero de 1999, cuando Asur ya había asumido la operación de la terminal.

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En el 2026, las quejas volvieron a colocar el funcionamiento del aeropuerto y el control de los servicios de transporte en el centro de la discusión. Mientras empresas autorizadas cuestionan la operación de unidades presuntamente irregulares, usuarios mantienen reclamos por los costos para abandonar la terminal y por las restricciones que enfrentan los vehículos de plataformas digitales.

A casi 28 años de que Asur asumió la operación del aeropuerto, la terminal acumula sanciones, investigaciones, denuncias e inconformidades.