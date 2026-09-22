Procivy refuerza operativo ante huracanes en 2026 en Yucatán con más de mil refugios

El titular de Protección Civil Yucatán (Procivy), Hernán Hernández, presentó los avances de la coordinación para la Temporada de Huracanes 2026 durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada este martes en Palacio de Gobierno, en Mérida.

El funcionario explicó que el Operativo Ciclón tiene como objetivo proteger a la población mediante acciones de anticipación, vigilancia y emisión oportuna de alertas, así como mediante la coordinación con distintas instituciones para atender a las personas que habitan en zonas de riesgo.

Desde el Gobierno del Estado se mantiene una estrategia de preparación institucional y actuación operativa para responder durante la temporada de ciclones, que contempla la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la activación de alertas, el auxilio a la población y las acciones necesarias para restablecer los servicios en las comunidades que pudieran resultar afectadas.

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Como parte de esta preparación, Yucatán cuenta con 31 refugios estatales y mil 213 refugios municipales y submunicipales, además de vehículos y equipamiento destinado a fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Hernández señaló que, cuando una emergencia o desastre representa un riesgo para la población, se instala el Consejo Estatal como Comité de Emergencias, instancia encargada de analizar la situación y determinar las medidas urgentes que deben aplicarse.

También tiene entre sus funciones movilizar los recursos necesarios y dar seguimiento a los acuerdos establecidos hasta que la emergencia sea superada.

Coordinación entre dependencias

El titular de Procivy destacó que la atención durante la temporada de huracanes requiere la participación coordinada de distintas dependencias e instituciones.

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Entre ellas se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Incay), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Infraestructura, Bienestar, Sedena, Semar, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional, Conagua, Secretaría de Salud y DIF.

Precisó que estos trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno del Estado, Gobierno federal, ayuntamientos, fuerzas armadas, instituciones y representantes del sector empresarial, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier fenómeno ciclónico que pueda representar un riesgo para Yucatán.

La coordinación contempla tanto las acciones preventivas antes de una emergencia como la atención durante el impacto de un ciclón y las labores posteriores para recuperar los servicios y apoyar a las comunidades afectadas.