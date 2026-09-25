Presidenta Sheinbaum anuncia en Morelia 50 mil mdp para la entidad

En la recta final de su gira para presentar los resultados del segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentó en Morelia, Michoacán, en donde cerró la actividad del día.

La jefa del Ejecutivo Federal informó que su gobierno destinó más de 50 mil millones de pesos a este Estado, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como en los Programas para el Bienestar que benefician a un millón 682 mil 500 michoacanos con una inversión de 37,376 mdp.

“Son más de 50 mil millones de pesos destinados a Michoacán. No hay nada más importante que la patria. Los mexicanos, digo yo, tenemos cuatro amores al menos: uno, el amor a la familia, somos solidarios con la familia; dos, el amor al prójimo, siempre ayudamos al vecino, al amigo, al que lo necesita; el amor a la naturaleza, que viene del amor a la madre tierra de los pueblos indígenas; y el otro, el amor a la patria. Y aquí en Michoacán se ama a la patria”, expresó en Morelia.

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La mandataria dio a conocer las cifras de los programas que benefician a cientos de miles en Michoacán:

-606 mil 788 reciben Pensión para Adultos Mayores

-58 mil 879 Pensión para Personas con Discapacidad

-23 mil 984 Jóvenes Construyendo el Futuro

-128 mil 204 beca Benito Juárez para preparatoria

-78 mil 183 Producción para el Bienestar

-77 mil cuentan con Fertilizantes Gratuitos

-11 mil 167 Sembrando Vida

-279 mil Leche para el Bienestar

-5 mil 527 escuelas de Educación Básica y 279 de Educación Media Superior cuentan con recursos de La Escuela es Nuestra

-135 mil 426 mujeres de 60 a 64 años Pensión Mujeres Bienestar

-189 mil 417 beca Rita Cetina para secundaria

-256 mil 373 beca Rita Cetina de útiles y uniformes para primaria

-Todos los alumnos de Educación Superior con beca Gertrudis Bocanegra

“Si vives en Michoacán, tienes beca en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad”, aseguró la mandataria federal.

Este sábado, la Presidenta Sheinbaum continuará su recorrido por el país en el estado de Sonora y el domingo cerrará la actividad de su gira Honestidad y Resultados en el Zócalo de la Ciudad de México.