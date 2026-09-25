Niegan acceso a Profepa para revisar al jaguar de “Pepe’s Tigres” en Cancún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que realizó dos visitas de prospección a instalaciones en predios en Alfredo V. Bonfil y el bulevar Kukulcán, para corroborar la presencia de felinos (tigres), en el segundo lugar les fue negado el acceso, pese a estar acompañados por elementos de la Guardia Nacional.

El objetivo de la visita consistía en realizar una revisión física del ejemplar y contar con elementos para valorar su condición y su legal posesión. No obstante, no se otorgaron las facilidades necesarias para realizar la revisión ocular del sitio en el que se encontraría el felino ni la valoración física y médico-veterinaria del ejemplar.

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Personal de la Profepa procedió a la elaboración del acta circunstancial correspondiente, a efecto de continuar con las actuaciones administrativas que resulten procedentes, precisó la dependencia.

A raíz de la publicación en la cuenta de instagram del fotógrafo de NatGeo Steve Winter con imágenes de jaguares nadando con turistas en Cancún renace una vieja historia.

El fotógrafo publicó las imágenes con la intención de dar a conocer a la gente la industria de “selfies con grandes felinos” así mismo comparte su reciente artículo "Captive tigers in the U.S. outnumber those in the wild. Imágenes tomadas en 2001, en las instalaciones conocidas como “Pepe Tiger”, indicó por su parte el biólogo Roberto Rojo.

Surge petición digital

Una petición digital para solicitar información sobre los jaguares que estuvieron bajo el cuidado de José Juárez Gil, conocido en Cancún como “Pepe Tigre”, acumula ya más de 17 mil firmas verificadas y trasladará su respaldo a una concentración ciudadana este domingo.

La iniciativa fue creada el 19 de septiembre por Andrea López en la plataforma Change.org.

El documento pide a las autoridades “informar de manera pública, clara y transparente sobre el estado actual, salud y ubicación de los jaguares” que permanecieron bajo el resguardo de Juárez Gil.

También solicita revisar la situación jurídica del predio que “Pepe Tigre” reclama como suyo y permitirle el acceso conforme a derecho.

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La propiedad del terreno y la condición actual de los animales forman parte de las afirmaciones de los promoventes.

Juárez Gil ha declarado que lleva alrededor de tres meses sin poder ingresar al sitio conocido públicamente como santuario y que desconoce qué ocurrió con los ejemplares que, según su versión, permanecían en el lugar.

El respaldo digital continuará con una concentración programada para el domingo 27 de septiembre, a las 10 de la mañana, en “Pepe’s Tigres”.