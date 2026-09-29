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Combi se estrella contra árbol en la avenida Benito Juárez de Campeche

Un conductor resultó herido en la cabeza tras perder el control de su combi por exceso de velocidad y estrellarse contra un árbol en la avenida Benito Juárez de Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de sept de 2026

1 min

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Un conductor resultó lesionado tras perder el control de su combi.
Un conductor resultó lesionado tras perder el control de su combi. / Dismar Herrera

Un conductor de una combi resultó lesionado luego de perder el control de la unidad cuando circulaba sobre la avenida Benito Juárez, en la zona de las gasolineras, donde terminó proyectándose contra un árbol, quedando el vehículo prácticamente destruido.

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Los hechos ocurrieron antes de llegar al cruce con la calle 1 de Imí, donde, según los primeros datos, el conductor transitaba a exceso de velocidad e impactó contra el árbol, debido a la fuerza del choque sufrió una lesión en la cabeza y fue auxiliado en el lugar.

El accidente fue observado por elementos del grupo Zazil de Mujer Valiente, quienes de inmediato procedieron al abanderamiento de la zona para evitar otro percance.

Tras las primeras diligencias se descartó que el conductor estuviera bajo los influjos de alguna sustancia, por lo que el hecho habría derivado del exceso de velocidad.

El caso sería turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

JGH

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