Repuntan los contagios de sarampión en Yucatán: ya suman 38 casos en lo que va del año

Yucatán acumula 38 casos confirmados de sarampión en lo que va del 2026, una cifra que supera ampliamente los registros del año anterior y mantiene a la entidad bajo vigilancia epidemiológica ante el avance de esta enfermedad altamente contagiosa en el país.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Situación Epidemiológica de Sarampión en México de la Secretaría de Salud federal, el estado se ubica como la segunda entidad de la Península de Yucatán con más diagnósticos confirmados, únicamente por debajo de Quintana Roo.

Hasta el último corte disponible, Yucatán contabilizaba 38 personas afectadas por esta infección viral, caracterizada por síntomas como fiebre alta, tos, irritación ocular y erupciones cutáneas generalizadas. En contraste, Quintana Roo reportaba más de 200 casos acumulados, mientras que Campeche registraba nueve contagios.

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La cifra representa un incremento significativo para la entidad, que durante todo 2025 únicamente confirmó dos casos de sarampión. El aumento refleja la expansión del brote que desde el año pasado afecta a diversas regiones del país y que ha obligado a reforzar las campañas de vacunación y vigilancia sanitaria.

Aunque hasta el momento no se han reportado defunciones por esta causa en Yucatán, a nivel nacional el brote ha provocado decenas de fallecimientos entre 2025 y 2026, principalmente en entidades con alta concentración de contagios.

Altamente contagioso

Con estos registros, Yucatán forma parte de las entidades que han confirmado al menos un caso de sarampión este año. A nivel nacional, estados como Jalisco, Ciudad de México, Chiapas y Durango continúan concentrando los mayores números de contagios.

Especialistas recuerdan que el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas y puede generar complicaciones graves, particularmente en menores de edad, personas con sistemas inmunológicos debilitados y pacientes sin esquemas completos de vacunación. La principal medida de prevención continúa siendo la aplicación oportuna de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

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Las autoridades llaman a la población a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a las unidades médicas si presentan síntomas compatibles con la enfermedad, en especial ante la persistencia del brote en distintas regiones del país.

El comportamiento epidemiológico observado durante los primeros meses del año confirma que el sarampión continúa siendo un desafío para el sistema de salud nacional, por lo que la detección temprana y la cobertura vacunal siguen siendo las principales herramientas para contener su propagación.