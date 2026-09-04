Aseguran divisas por más de 1.7 mdp en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún

Personal de Aduanas México y de la Guardia Nacional, aseguró en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), numerario de 14 divisas, cuyo valor conjunto equivale a más de un millón 700 mil pesos.

El aseguramiento se realizó como parte de las acciones de inspección y vigilancia que se llevan a cabo en la Aduana de Cancún, de acuerdo con información difundida por las autoridades.

Entre el dinero asegurado se encuentran más de 21 mil dólares estadounidenses, 155 mil pesos mexicanos, cerca de 6 mil euros y más de 4 mil libras esterlinas, además de otras divisas.

En conjunto, el numerario asegurado representa un valor equivalente a más de 1.7 millones de pesos.