Venado cola blanca sorprende a habitantes de la colonia Payo Obispo, en Chetumal

Un venado cola blanca fue visto mientras se alimentaba en un terreno con maleza de la colonia Payo Obispo, en Chetumal. La escena causó sorpresa entre quienes circulaban por la zona a primeras horas del día.

El ejemplar apareció sobre la avenida Erick Paolo Martínez, casi esquina con Tuxtla Gutiérrez, en las áreas verdes frente a la clínica del Clidda. Vecinos que pasaban por el lugar alcanzaron a grabar y fotografiar al animal, que se mantuvo tranquilo comiendo pasto.

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Jesús López, habitante cercano del sitio, consideró posible que una pequeña manada habite en los terrenos con vegetación pegados a la mancha urbana.

A raíz del avistamiento, sugirió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deben mantener vigilancia en el sitio y emprender acciones para resguardar a la especie.

El vecino exhortó a los automovilistas que transitan por las avenidas Erick Paolo Martínez y Tuxtla Gutiérrez a extremar precauciones y moderar la velocidad, con el fin de evitar un atropellamiento que ponga en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de los conductores.