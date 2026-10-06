Alertan por posible aumento de avistamientos de cocodrilos en Holbox

Autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llamaron a extremar precauciones en Holbox ante la posibilidad de un aumento en los avistamientos de cocodrilos en calles, zonas bajas y sectores habitados, debido a las intensas lluvias de los últimos días.

El personal de la dependencia explicó que estos reptiles pueden acercarse a los asentamientos humanos cuando su entorno se inunda o modifica por el exceso de agua, lo que los obliga a buscar refugio o terrenos secos. Esta situación mantiene en alerta a residentes y visitantes del destino turístico.

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Las precipitaciones han reblandecido el suelo y elevado los niveles en áreas bajas, esteros y sitios próximos a las salinas de la isla, condiciones que favorecen el desplazamiento de fauna silvestre hacia sectores urbanos.

En lo que va del año se han confirmado cuatro avistamientos: dos en Playa Norte, cerca de un hotel y otros dos en la zona de la caleta de Holbox. Pese a la inquietud entre habitantes y turistas, hasta ahora no se reportan ataques a personas ni mascotas durante la actual temporada de lluvias.

La Conanp pidió mantener vigilancia y evitar cualquier acercamiento con los ejemplares, ya que una interacción imprudente puede generar situaciones de riesgo. También recomendó mantener a las mascotas dentro de las viviendas o en espacios cerrados y seguros, sin permitir que circulen libremente por patios o calles.

Otra de las medidas señaladas es no alimentar a los cocodrilos, debido a que esta práctica modifica su conducta, los acostumbra a la presencia humana y puede propiciar que permanezcan cerca de zonas pobladas.

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En caso de localizar uno de estos animales en la vía pública, calles anegadas o terrenos próximos a viviendas, la indicación es informar de inmediato a los números de emergencia o a las oficinas de la Conanp. Se debe evitar intentar capturarlo, ahuyentarlo o agredirlo por cuenta propia.

Las autoridades aclararon que un avistamiento no significa necesariamente que el ejemplar deba ser capturado y reubicado. Durante la temporada de lluvias, estos desplazamientos son parte de su comportamiento natural y, en muchos casos, pueden regresar por sí mismos a su hábitat cuando disminuye el nivel del agua.

Con ello se busca reducir el estrés de los animales y limitar la intervención humana en una zona donde los cocodrilos cumplen una función ecológica importante para el equilibrio del ecosistema.