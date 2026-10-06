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Alertan por posible aumento de avistamientos de cocodrilos en Holbox

La Conanp pidió extremar precauciones ante la posibilidad de que las intensas lluvias provoquen un aumento en los avistamientos de cocodrilos en calles, zonas bajas y sectores habitados.

Luis Enrique Cauich

Por Luis Enrique Cauich

6 de oct de 2026

2 min

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Alertan por posible aumento de avistamientos de cocodrilos en Holbox
Alertan por posible aumento de avistamientos de cocodrilos en Holbox / Especial

Autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llamaron a extremar precauciones en Holbox ante la posibilidad de un aumento en los avistamientos de cocodrilos en calles, zonas bajas y sectores habitados, debido a las intensas lluvias de los últimos días.

El personal de la dependencia explicó que estos reptiles pueden acercarse a los asentamientos humanos cuando su entorno se inunda o modifica por el exceso de agua, lo que los obliga a buscar refugio o terrenos secos. Esta situación mantiene en alerta a residentes y visitantes del destino turístico.

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Las precipitaciones han reblandecido el suelo y elevado los niveles en áreas bajas, esteros y sitios próximos a las salinas de la isla, condiciones que favorecen el desplazamiento de fauna silvestre hacia sectores urbanos.

En lo que va del año se han confirmado cuatro avistamientos: dos en Playa Norte, cerca de un hotel y otros dos en la zona de la caleta de Holbox. Pese a la inquietud entre habitantes y turistas, hasta ahora no se reportan ataques a personas ni mascotas durante la actual temporada de lluvias.

La Conanp pidió mantener vigilancia y evitar cualquier acercamiento con los ejemplares, ya que una interacción imprudente puede generar situaciones de riesgo. También recomendó mantener a las mascotas dentro de las viviendas o en espacios cerrados y seguros, sin permitir que circulen libremente por patios o calles.

Otra de las medidas señaladas es no alimentar a los cocodrilos, debido a que esta práctica modifica su conducta, los acostumbra a la presencia humana y puede propiciar que permanezcan cerca de zonas pobladas.

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En caso de localizar uno de estos animales en la vía pública, calles anegadas o terrenos próximos a viviendas, la indicación es informar de inmediato a los números de emergencia o a las oficinas de la Conanp. Se debe evitar intentar capturarlo, ahuyentarlo o agredirlo por cuenta propia.

Las autoridades aclararon que un avistamiento no significa necesariamente que el ejemplar deba ser capturado y reubicado. Durante la temporada de lluvias, estos desplazamientos son parte de su comportamiento natural y, en muchos casos, pueden regresar por sí mismos a su hábitat cuando disminuye el nivel del agua.

Con ello se busca reducir el estrés de los animales y limitar la intervención humana en una zona donde los cocodrilos cumplen una función ecológica importante para el equilibrio del ecosistema.

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