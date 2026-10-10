¿Qué hacían colgados? Hallan siete sereques muertos en tendedero de Villas Otoch en Cancún

Una denuncia de vecinos de la Supermanzana 247, en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún, movilizó a las autoridades tras el hallazgo de siete ejemplares de agutí centroamericano, conocidos comúnmente como sereques, colgados de una soga utilizada para tender ropa. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba de perros; sin embargo, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que eran animales silvestres.

Noticia Destacada Hallan a hombre sin vida y sobre un charco de sangre en Villas Otoch Paraíso, Cancún

El reporte llevó a elementos de la Policía Municipal y personal de la Dirección Municipal de Bienestar Animal hasta la calle Séptima Privada Eucalipto, en su cruce con la avenida Río Hondo, donde localizaron a los ejemplares.

De acuerdo con información recabada en el lugar, al ser cuestionado sobre la presencia de los animales, un joven dio una versión relacionada con presuntos rituales. No obstante, cuando las autoridades solicitaron la presencia de su madre, la mujer desmintió esa explicación y señaló que los sereques presuntamente serían preparados como salpicón, pero olvidaron bajarlos del tendedero.

Las versiones contradictorias derivaron en la intervención de las autoridades ministeriales, que determinaron la detención de ambas personas para ponerlas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, instancia que integrará la carpeta de investigación y determinará las posibles responsabilidades.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al domicilio para recabar los indicios correspondientes. Los ejemplares fueron retirados y trasladados para su análisis, con el fin de establecer las condiciones en las que fueron encontrados y aportar elementos a la indagatoria.

Durante las diligencias, también se dio a conocer que los detenidos señalaron que capturaron a los animales en un área verde cercana al Arco Norte, donde esta especie es común debido a la presencia de zonas de vegetación. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de la captura y determinar si se cometió alguna conducta constitutiva de delito contra la fauna silvestre.

JGH