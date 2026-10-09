Hallazgo de ejemplares de agutí centroamericano sin vida en Cancún moviliza a las autoridades

Una denuncia de vecinos de la Supermanzana 247, en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún, movilizó a las autoridades tras el hallazgo de siete ejemplares de agutí centroamericano, conocidos como sereques, que se encontraban colgados de una soga utilizada para tender ropa. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba de perros; sin embargo, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que eran animales silvestres.

El reporte llevó a elementos de la Policía Municipal y personal de la Dirección Municipal de Bienestar Animal hasta la calle Séptima Privada Eucalipto, en su cruce con la avenida Río Hondo, donde localizaron los siete ejemplares.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los primeros cuestionamientos a un joven sobre la presencia de los animales derivaron en una versión relacionada con presuntos rituales. No obstante, cuando las autoridades solicitaron la presencia de su madre, la mujer habría desmentido esa explicación y señalado que los sereques presuntamente serían preparados como salpicón, pero se les había olvidado bajarlos del tendedero.

Las versiones contradictorias derivaron en la intervención de las autoridades ministeriales, que determinaron la detención de ambas personas para ponerlas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar las posibles responsabilidades.

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Asimismo, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudió al domicilio para procesar la escena y recabar los indicios correspondientes. Los ejemplares fueron retirados y trasladados para su análisis, a fin de establecer las condiciones en las que fueron encontrados y aportar elementos a las investigaciones.

Durante las diligencias, también trascendió que los detenidos habrían señalado que capturaron a los animales en un área verde cercana al Arco Vial, donde este tipo de fauna es común debido a la presencia de zonas de vegetación.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que fueron capturados los siete sereques, así como determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito contra la fauna silvestre.

El caso quedó en manos de la Fiscalía especializada, que continuará con las indagatorias correspondientes para establecer la procedencia de los animales y deslindar responsabilidades conforme a la legislación aplicable.