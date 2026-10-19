Socavón atrapa camión recolector de la Marina en el centro de Chetumal

Un camión recolector de basura de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) quedó atorado en el primer cuadro de la capital quintanarroense luego de que el pavimento se hundiera bajo su peso, un percance que además provocó la fuga de combustible, aunque sin dejar personas lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la calle Chapultepec, en el tramo comprendido entre las avenidas Miguel Hidalgo y Reforma. Según los primeros reportes recabados en el sitio, la unidad pesada avanzaba por ese corredor cuando las ruedas de su costado derecho pasaron por un punto del asfalto debilitado por desfondes y hundimientos, condición que, de acuerdo con el testimonio de quienes se encontraban en el lugar, ya presentaba deterioro visible.

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Al recibir la carga del vehículo, la superficie cedió de manera repentina, los neumáticos traseros se precipitaron en el hoyo formado y quedaron sumidos en la cavidad, lo que inmovilizó por completo al camión y lo dejó ladeado sobre la vialidad.

El golpe contra el pavimento fracturado provocó que el tanque de combustible resultara dañado y comenzó a liberar diésel, que se extendió sobre la carpeta asfáltica.. No obstante, hasta el momento no se reportaron conflagraciones ni afectaciones a la salud de los presentes.

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El conductor y los demás ocupantes de la unidad no sufrieron lesiones. Los únicos perjuicios confirmados fueron de carácter material y se concentraron en la estructura del vehículo oficial, particularmente en el área del depósito de combustible y en la zona de las ruedas atrapadas.

Para liberar la unidad se solicitó el apoyo de una grúa de gran tonelaje. Su operador realizó maniobras prolongadas, que se extendieron por varios minutos, hasta lograr extraer el camión de la cavidad. Una vez que el vehículo fue retirado, quedó despejado el cuadrante y se restableció la circulación en esa arteria del centro de la ciudad.