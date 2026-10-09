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¡De película! Auto fue tragado por socavón de más de dos metros en Unidad Habitacional Tlatelolco (VIDEO)

Tras el incidente, la circulación en la zona se vio afectada hasta que lograron retirar el automóvil.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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¡De película! Auto fue tragado por socavón de más de dos metros en Unidad Habitacional Tlatelolco (VIDEO)
¡De película! Auto fue tragado por socavón de más de dos metros en Unidad Habitacional Tlatelolco (VIDEO) / X/@JefeVulcanoCova

La mañana de este viernes 9 de octubre de 2026, un auto cayó en un socavón con dimensiones cercanas a los dos metros, esto sucedió en la colonia Nonoalco Tlatelolco, en la Ciudad de México.

Los primeros reportes señalan que el conductor de automóvil circulaba sobre la calle de Lerdo, casi a la altura del Eje 2 Norte Manuel González, donde el pavimento se venció y terminó por ‘tragarse’ el carro.

Como medida preventiva, personal de la SGIRPC participó en la evacuación de aproximadamente 30 habitantes de la zona

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Bomberos de la CDMX atendieron el incidente

Tras el reporte del accidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acudieron al lugar para poder brindar auxilio al conductor y poder retirar el automóvil del lugar, el cual estaba afectando la circulación en la zona. Sin embargo, no hay reporte de personas lesionadas.

Con el apoyo de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), los equipos realizaron maniobras de anclaje y tracción para recuperar el vehículo

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“Atendimos la caída de un vehículo en un socavón en la Colonia Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que realizamos labores para liberar la vialidad. No se reportan personas lesionadas"

¿Cuál fue el motivo que generó el socavón?

Las autoridades no han dado a conocer el motivo oficial por el que se formó el socavón, aunque se ha revelado que no había un hundimiento previo en el pavimento, por lo que se tendrá que hacer un estudio más detallado de las condiciones del suelo.

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