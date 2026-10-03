Dos mujeres policías resultan lesionadas tras choque entre moto y camioneta en José María Morelos

Dos mujeres policías fueron ingresadas al área de urgencias de un hospital local luego de resultar lesionadas al caer de la motocicleta en la que se transportaban, tras ser impactadas por una camioneta cuyo conductor presuntamente no respetó un señalamiento de alto.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, en el cruce de las calles Primavera y Huay Max, de la colonia Centro, se registró un accidente entre una motocicleta y una camioneta, dejando como saldo a dos personas lesionadas.

La motocicleta, en la que viajaban las dos mujeres policías, circulaba de norte a sur sobre la calle Huay Max.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Primavera, la pequeña unidad fue impactada por una camioneta que circulaba de oriente a poniente sobre dicha arteria, cuyo conductor presuntamente no respetó el señalamiento de alto.

Tras el impacto, las dos mujeres cayeron de la motocicleta y se golpearon contra el pavimento. Por ello, testigos de los hechos solicitaron el apoyo de una unidad de rescate para que acudiera al lugar y trasladara a las lesionadas de emergencia a un hospital.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía de Vialidad, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron los datos necesarios para realizar el deslinde de responsabilidades correspondiente.