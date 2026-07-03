Bloquean carretera Chetumal-Bacalar por apagones; CFE interviene tras casi cinco horas

La madrugada de este viernes, la carretera Chetumal-Bacalar quedó completamente bloqueada a la altura del Libramiento, luego de que habitantes de la cabecera municipal de Bacalar decidieran tomar la vía como medida de presión ante las fallas constantes en el suministro eléctrico que atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad. La protesta inició poco después de las 01:00 horas y se extendió hasta el amanecer, generando caos vial y conatos de enfrentamiento con transportistas y turistas varados.

De acuerdo con los inconformes, desde hace más de una semana el servicio de energía eléctrica es irregular en las 11 colonias que conforman la cabecera municipal y en la zona Costera de Bacalar. La situación, aseguran, se replica en las 49 comunidades que integran el municipio, donde los cortes prolongados han dañado aparatos electrodomésticos, afectado comercios, escuelas y centros de salud, y complicado la conservación de alimentos ante las altas temperaturas.

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Pese a los múltiples reportes levantados ante la paraestatal, señalan que no ha existido una solución de fondo ni resarcimiento por los daños. Al considerar la situación como intolerable, decenas de vecinos se organizaron y cerraron el paso frente al parador turístico. Para impedir la circulación colocaron piedras, troncos e incluso un tinaco atravesado sobre el asfalto. La medida paralizó el tránsito en uno de los tramos más importantes del sur de Quintana Roo, por donde circulan insumos, mercancías y turistas que se dirigen hacia Chetumal y la Riviera Maya.

Las afectaciones a terceros no tardaron en manifestarse. Transportistas que trasladaban productos perecederos quedaron detenidos sin poder llegar a su destino, mientras que turistas que debían presentarse en el Aeropuerto Internacional de Chetumal con al menos dos horas de anticipación perdieron sus vuelos.

La tensión escaló en varios momentos con discusiones e intentos de enfrentamiento entre manifestantes y conductores desesperados por continuar su camino. Los inconformes únicamente permitieron el paso a personas enfermas, ambulancias y cuerpos de seguridad y rescate.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional arribaron al sitio para evitar que los roces derivaran en hechos de violencia. Aunque se mantuvo presencia de las corporaciones, no se ejecutó ningún operativo de desalojo. Los manifestantes advirtieron que no cederían hasta que personal de la CFE se presentara a dialogar y a comprometerse con una solución inmediata. Incluso, aseguraron estar organizados para resistir en caso de un intento de retiro forzoso del bloqueo.

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La afectación alcanzó a viajeros, ciudadanos y prestadores de servicios turísticos de Bacalar y Chetumal, quienes reportaron cancelaciones y retrasos desde las primeras horas del día. Hoteleros y restauranteros señalaron que la falta de luz ya había mermado su operación durante toda la semana, y el cierre carretero agravó las pérdidas.

Fue antes de las 06:00 horas cuando el tráfico quedó finalmente liberado. Cuadrillas de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron al punto del bloqueo para atender directamente las inconformidades y comenzar con labores de reparación en la red eléctrica. Tras el compromiso de la paraestatal de mantener personal en la zona hasta normalizar el suministro, los habitantes decidieron retirar las barricadas y permitir el paso vehicular.

Los vecinos de Bacalar exigieron que la CFE no solo restablezca el servicio, sino que presente un plan integral para evitar nuevas fallas, además de evaluar la compensación por los daños registrados en hogares y negocios durante más de una semana de apagones intermitentes.