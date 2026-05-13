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Claudia Sheinbaum visitará Campeche para inaugurar megaplanta que abastecerá de leche a todo el sureste

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará el Parque Industrial Bicentenario en Campeche para inaugurar la nueva planta pasteurizadora que procesará 100 mil litros de leche diarios.

David Vázquez

Por David Vázquez

13 de may de 2026

1 min

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La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Campeche para poner en marcha la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Campeche para poner en marcha la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. / Por Esto!

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viene a Campeche para inaugurar la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar que está ubicada en el Parque Industrial Bicentenario en San Francisco de Campeche.

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El proyecto federal recibió una bolsa económica de inversión de 140 millones de pesos como parte de la estrategia de Autosuficiencia alimentaria de México, para contar con la capacidad de procesar hasta 100 mil litros diarios de leche y abastecer a Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas en una primera etapa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Jorge Luis Lavalle Maury, destacó que además de esto, están en análisis de cuáles serán los beneficios para la Entidad con la inversión de 5.6 millones de pesos del Proyecto Integral de Infraestructura Carretera del Gobierno Federal en el país.

Dijo que lo anterior, así como el financiamiento estatal de mil millones de pesos que ejercerá el Estado, ayudará a mejorar la infraestructura carretera de la Entidad, arropando así el Plan Campeche de producción de carne, arroz y leche.

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