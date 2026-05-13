Primera muerte por insolación en Campeche: Temen más decesos por el calor

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México, en lo que va de 2026, siete campechanos han sufrido daños a su salud por las temperaturas: tres por deshidratación, dos por insolación y dos por quemaduras.

Adrián Mellado González, expresidente del Colegio de Médicos, advirtió que el panorama para la temporada de calor 2026 no pinta bien para la Entidad, por la combinación de altas temperaturas, humedad extrema y exposición prolongada al sol.

Explicó que en México se mantiene cada año una vigilancia intensiva por problemas asociados a temperaturas extremas entre marzo y octubre, periodo en el que ya se han reportado defunciones por icto solar en distintas Entidades, incluyendo Campeche.

Noticia Destacada ¡Ya no aguantan el calor! Tras 10 horas sin luz, estallan vecinos de Escárcega contra la CFE

Detalló que el riesgo en el Estado aumenta por factores ambientales característicos de la región, como temperaturas superiores a los 35 grados centígrados e incluso cercanas a los 40, además de la elevada humedad que dificulta que el cuerpo disipe el calor mediante el sudor.

A ello se suman deshidrataciones por actividades físicas al aire libre o labores bajo el sol, situación que afecta principalmente a albañiles, campesinos, pescadores, comerciantes y repartidores.

También alertó de prácticas de riesgo, como usar ropa oscura o gruesa, prendas que impiden la transpiración, además de consumir alcohol en exceso. Indicó que las personas con enfermedades crónicas como diabetes o padecimientos renales enfrentan un mayor riesgo.

Mellado consideró probable que los casos de insolación aumenten en las próximas semanas, pues hay mucha humedad, calor y gente expuesta al sol.

Ante este escenario, llamó a reforzar las medidas preventivas, como una adecuada hidratación con agua natural, evitar refrescos y bebidas alcohólicas, así como limitar la exposición al sol en horarios de mayor radiación.

El médico explicó que los síntomas de un golpe de calor son: sed intensa, mareos, debilidad, dolor de cabeza, confusión, piel excesivamente caliente o desmayo. La recomendación es trasladar a la persona a un lugar fresco, humedecer su piel e hidratarla si permanece consciente.

“Tenemos que saber; con eso estaremos salvando vidas”, concluy