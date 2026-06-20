Alertan fraudes en venta de licencias en Chetumal

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) alertó sobre la proliferación de presuntos gestores y coyotes que ofrecen licencias de conducir irregulares a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, por lo que anunció la presentación de denuncias ante las autoridades ministeriales para combatir estas prácticas y evitar afectaciones a la ciudadanía.

Rafael Hernández Kotasek, director general del Imoveqroo, señaló que estos servicios representan un fraude para quienes buscan obtener o renovar licencias, además de constituir una falta legal, ya que las licencias ofrecidas carecen de elementos de seguridad institucional y no tienen validez oficial.

Explicó que la única forma legal de tramitar una licencia de conducir es mediante los módulos físicos autorizados o las unidades móviles oficiales, cuyos recorridos y ubicaciones se difunden en canales institucionales.

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Asimismo, precisó que no existen intermediarios ni mecanismos alternos para agilizar el trámite fuera de los procedimientos oficiales.

El funcionario exhortó a la población a no recurrir a estas ofertas ilegales y advirtió que tanto quienes elaboran o comercializan documentos falsificados como quienes los adquieren podrían enfrentar consecuencias legales, incluyendo procedimientos penales.

Como parte de las acciones, el Instituto informó que en los próximos días formalizará denuncias contra los responsables, derivadas de reportes ciudadanos sobre personas que prometen licencias sin requisitos ni evaluaciones obligatorias.

Hernández Kotasek calificó esta práctica como actividad ilícita y llamó a la ciudadanía a reportar publicaciones o mensajes en internet que ofrezcan expedición irregular de licencias.

El organismo estatal reiteró la importancia de verificar la autenticidad de trámites vehiculares para evitar fraudes, pérdidas económicas o problemas jurídicos por documentos apócrifos.

De igual forma, destacó que la protección del patrimonio de las familias y el fortalecimiento de la legalidad en movilidad son prioridades institucionales, por lo que se mantiene vigilancia sobre estas actividades.