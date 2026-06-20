Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos este 20 de junio: estos son los estados con mayor riesgo, alerta el SMN

Las condiciones meteorológicas para este viernes 20 de junio estarán marcadas por lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación de una línea seca sobre el norte del país, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de las ondas tropicales número 8 y 9 generará un escenario de inestabilidad atmosférica que afectará principalmente a entidades del occidente, norte, centro y sur de México.

Nayarit, Jalisco y Zacatecas registrarán las lluvias más intensas

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más significativas se concentrarán en zonas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia en pocas horas.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en estados como Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Noticia Destacada Clima en Yucatán 20 de junio: Habrá posibles lluvias aisladas por la cercanía de una Onda Tropical este sábado

En tanto, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos registrarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y crecidas de ríos y arroyos en algunas regiones.

Prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora

El SMN también alertó por la presencia de fuertes vientos en entidades del norte del país.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, situación que podría ocasionar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en infraestructura ligera.

Asimismo, las tormentas previstas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente y caída de granizo, principalmente en entidades del centro y occidente del territorio nacional.

Persistirá el ambiente extremadamente caluroso

A pesar de las lluvias, las altas temperaturas continuarán en varias regiones del país.

Los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua enfrentarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius.

Por su parte, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Incluso entidades como Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos podrían alcanzar valores de entre 30 y 35 grados Celsius.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Ante este panorama, Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y tomar medidas para prevenir golpes de calor.

Las autoridades también pidieron estar atentos a posibles avisos meteorológicos durante el día, ya que las condiciones atmosféricas podrían cambiar rápidamente debido a la interacción de los sistemas tropicales que actualmente afectan al país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO