El 40% de los 700 locales del Centro de Chetumal está en un limbo legal

De acuerdo con el Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), alrededor del 40 por ciento de los cerca de 700 locales comerciales existentes en el Centro enfrenta algún tipo de problema documental que dificulta su operación formal y limita nuevas inversiones, por lo que 300 están sin poder rentarse.

La directora del IMES, Rossana Ayala Ramírez, explicó que una de las principales complicaciones radica en que numerosos inmuebles carecen de documentos legales de propiedad. Indicó que existen edificios intestados o predios sin comprobación jurídica, situación que impide realizar trámites indispensables para establecer un negocio.

Señaló que esta problemática contribuye a la imagen de abandono en algunas calles del Centro de Chetumal, donde decenas de establecimientos permanecen cerrados pese a estar en ubicaciones estratégicas.

Noticia Destacada Precio del dólar hoy sábado 20 de junio de 2026 y tipo de cambio

Explicó que la ausencia de documentación genera incertidumbre entre inversionistas y emprendedores, quienes evitan riesgos legales. Además, obtener una licencia de funcionamiento resulta complicado cuando la propiedad no tiene estatus jurídico definido. “¿Cómo tramitas una licencia de funcionamiento con una propiedad que jurídicamente no está bien? Obviamente nadie se arriesga a invertir en un negocio en un inmueble así”, expresó.

Ayala Ramírez destacó que un edificio sin certeza legal difícilmente puede ser vendido, arrendado o rehabilitado, lo que reduce las posibilidades de aprovechar espacios para actividades económicas. Esta condición afecta el desarrollo comercial de la zona y la generación de empleos.

Añadió que muchos de esos inmuebles podrían albergar comercios, oficinas, cafeterías, restaurantes o proyectos de economía social, siempre y cuando se regularice su situación patrimonial.

Ante este escenario, consideró necesario fortalecer mecanismos de orientación jurídica y campañas informativas dirigidas a familias propietarias, con el propósito de facilitar procesos de regularización e incorporarlos a la actividad económica.

La problemática también ha sido identificada por comerciantes. Lorenzo Medina, administrador de una tienda de ropa, comentó que enfrentó dificultades para encontrar un local con requisitos legales para arrendamiento.

Chetumal pierde dinamismo comercial por falta de regularización

Explicó que muchos inmuebles del primer cuadro pertenecen a familias que heredaron propiedades sin trámites de titularidad, transmitidas de generación en generación sin documentación oficial.

Detalló que en algunos casos los descendientes administran ingresos por rentas sin acreditar legalmente la posesión, lo que complica contratos de arrendamiento y genera incertidumbre para negocios. “Se manejan con una especie de usos y costumbres que no te permite rentar un local con todas las de la ley”, manifestó.

Algunos empresarios consideran que la situación jurídica no es el único factor detrás de la salida de comercios del Centro. Orlando Manuel señaló que otras zonas de Chetumal ofrecen mejores condiciones económicas por mayor afluencia de personas y movimiento comercial.

Indicó que ciertos giros comerciales encuentran pocas oportunidades de crecimiento en el primer cuadro, especialmente los de ropa, electrónicos y productos similares, que enfrentan dificultades para captar clientes frente a negocios en sectores con mayor actividad social.