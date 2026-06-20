Luz verde en Cancún: Así será el nuevo Distribuidor Vial Kukulkán que conectará con el Puente Nichupté

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del Distribuidor Vial Kukulkán, una obra promovida por el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Quintana Roo, que estará ubicada en el kilómetro 13+500 de la zona hotelera, de acuerdo con la publicación de ayer en la Gaceta Ecológica.

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El proyecto servirá como conexión directa con el Puente Vehicular Nichupté y busca mejorar la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito del destino, aunque los trabajos comenzaron hace tres meses y actualmente registran un avance del 20 por ciento.

La obra conectará directamente con el Puente Nichupté y reporta un avance del 20% tras tres meses de haber iniciado en secreto. / Por Esto!

De acuerdo con la Semarnat, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue ingresada el 16 de enero pasado y obtuvo una resolución favorable el pasado 10 de junio, lo que permite continuar con una obra cuya etapa de construcción está proyectada para un periodo de un año y seis meses, mientras que su vida útil estimada es de 50 años.

El titular de la SICT, Jesús Esteva, adelantó que el distribuidor vial será inaugurado en octubre próximo, de manera coordinada con la puesta en operación del Puente Vehicular Nichupté, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Cancún.

Según la MIA, el Distribuidor Vial Kukulkán consiste en un paso superior vehicular de aproximadamente 770 metros de longitud, con rampas de acceso y salida, además de cinco gazas vehiculares. La inversión ronda los 520 millones de pesos.

Actualmente se realizan trabajos de cimentación, demolición de infraestructura existente y construcción de pilas de soporte; residentes de obra señalaron que las labores avanzan conforme a lo programado.

Con una inversión de 520 millones de pesos, el paso elevado de 770 metros de longitud promete ser inaugurado en octubre de este año. / Por Esto!

La estructura contará con varios carriles de circulación y permitirá enlazar de forma directa el Puente Nichupté con el bulevar Kukulkán para facilitar tanto el ingreso como la salida de vehículos hacia la zona hotelera. Esta obra se desarrollará dentro del derecho de vía existente, por lo que no será necesario realizar cambios de uso de suelo forestal, debido a que se localiza en una zona urbana consolidada.

La documentación ambiental señala que el área de intervención corresponde principalmente a infraestructura vial existente y espacios con vegetación ornamental. Se dio a conocer que la evaluación identificó 122 impactos potenciales asociados al proyecto, de los cuales 81 fueron clasificados como benéficos y 41 como adversos; la mayoría de las afectaciones negativas fueron consideradas temporales o de baja relevancia, principalmente por ruido, emisiones de maquinaria y actividades de construcción.

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Entre las medidas previstas se incluyen acciones para el manejo adecuado de residuos, control de polvo, vigilancia ambiental, protección de fauna que pudiera encontrarse en el área y cumplimiento de las condicionantes establecidas por la autoridad federal.

En la zona laboran alrededor de 80 trabajadores en la colocación de 104 cimentaciones que servirán de base para la estructura elevada, de las cuales 68 ya fueron concluidas. Además, continúa la reubicación de la red de drenaje, después de finalizar trabajos similares en infraestructura de agua potable, energía eléctrica y fibra óptica, entre otros servicios.

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JGH