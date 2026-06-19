Vecinos bloquean acceso a Bellavista por tres días sin energía eléctrica; exigen solución inmediata de la CFE

La desesperación por permanecer más de 72 horas sin energía eléctrica llevó a un grupo de vecinos de la colonia San Nicolás a bloquear la tarde de este viernes la avenida Boquerón y el acceso principal a la colonia Bellavista, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la zona, para exigir una pronta solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los manifestantes señalaron que desde hace tres días carecen del suministro eléctrico, situación que ha afectado gravemente a decenas de familias, especialmente a personas adultas mayores, menores de edad, pacientes con problemas de salud y habitantes que dependen de medicamentos o alimentos que requieren refrigeración para su conservación.

Noticia Destacada Taxi provoca aparatosa carambola de tres vehículos en Ciudad del Carmen

Como medida de presión, los inconformes utilizaron sogas y motocicletas para cerrar completamente la circulación en la intersección, generando importantes afectaciones al tránsito vehicular y obligando a cientos de automovilistas a buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

La protesta provocó momentos de tensión, ya que algunos conductores expresaron su molestia por el bloqueo, originándose diversos intercambios verbales entre los manifestantes y los usuarios de la vía. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y no se registraron agresiones físicas.

Noticia Destacada Motociclista sobrevive de milagro tras enredarse cable en el cuello en Ciudad del Carmen

Tras aproximadamente una hora de bloqueo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para dialogar con los vecinos y tratar de encontrar una solución que permitiera restablecer la circulación. No obstante, los habitantes mantuvieron su postura y continuaron con la protesta hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades y de la empresa encargada del suministro eléctrico.

Fue después de casi dos horas de cierre total cuando se logró un acuerdo entre las partes, luego de que se confirmara el arribo de una cuadrilla de la CFE para atender las fallas que mantenían sin servicio a los habitantes afectados.

Noticia Destacada Conductor ebrio choca contra taxi y huye para evitar ser detenido en Ciudad del Carmen

Los vecinos accedieron a retirar el bloqueo y permitir nuevamente el paso de vehículos, aunque advirtieron que permanecerían vigilantes de los trabajos realizados. Incluso señalaron que mantendrían retenida la unidad de la CFE hasta que quedara solucionado el problema, y advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta favorable, volverán a tomar las vías de comunicación como medida de protesta.

Finalmente, la circulación fue restablecida sin que se reportaran personas detenidas ni incidentes mayores, mientras los habitantes permanecían a la espera de que el suministro eléctrico quedara completamente restablecido en la zona afectada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal