Apagones en Cancún: Vecinos pasan más de 60 horas sin luz tras incendio de subestación

Habitantes expresan su hartazgo ante las constantes interrupciones del servicio eléctrico, que en algunos casos se han prolongado hasta por más de 60 horas, tras el incendio registrado en la subestación “Canek”, ubicada en la Supermanzana 96, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Por su parte, personal de la paraestatal reconoce que apenas se ha logrado rehabilitar cerca del 60 por ciento del daño en uno de los generadores afectados. Ante este panorama, organismos empresariales y del sector hotelero han señalado la urgencia de implementar un plan integral para garantizar el suministro energético en el principal destino turístico del país, así como la necesidad de que la Federación destine recursos suficientes para atender la creciente demanda y que se reinvierta parte de lo que este polo genera.

Habitantes de la calle Villas de Zempoala, en la Supermanzana 520, relataron que con el reciente siniestro en la subestación “Canek”, en la Región 96, enfrentaron alrededor de 60 horas sin suministro eléctrico, situación que calificaron como extremadamente complicada.

Uno de los afectados explicó que, aunque tras el incidente el servicio se restableció casi un día después, una sobrecarga provocó la falla de un transformador. Personal de la CFE acudió al sitio tras múltiples reportes al número de emergencias, realizando una reparación provisional; sin embargo, el sistema volvió a presentar fallas. Añadió que, posteriormente, el centro de atención dejó de recibir llamadas, por lo que permanecieron aproximadamente 60 horas sin suministro eléctrico.

La CFE anunció a inicios de mes su Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, el cual contempla un proyecto para ampliar la capacidad de transmisión y atender el crecimiento de la demanda en Cancún y la Riviera Maya, dentro de la Fase II, con una inversión superior a 2 mil 156 millones de pesos. No obstante, el servicio irregular persiste y continúa afectando a miles de usuarios.

La paraestatal detalló que la entrada en operación de la Subestación Eléctrica de Potencia “Leona Vicario”, junto con sus 105.5 kilómetros de líneas de transmisión y su capacidad instalada, beneficia directamente a 718 mil 334 usuarios en Cancún y la Riviera Maya.

Mientras tanto, debido a las constantes interrupciones ocasionadas por la falta de reparación total del transformador, algunos afectados han optado por dormir en sus vehículos con el aire acondicionado encendido para poder descansar y continuar con sus actividades laborales al día siguiente.

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JGH