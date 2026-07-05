Habitantes de Mahahual respaldan operativos contra invasiones

En Mahahual, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) a la fecha se han detectado entre mil 400 y mil 600 personas, las cuales estarían en 15 asentamientos irregulares, por lo que habitantes de este lugar se manifestaron a favor de las acciones de las autoridades para iniciar procesos de regularización o denuncias penales contra líderes de estos grupos invasores.

En la zona, entre mil 400 y mil 600 personas han formado asentamientos irregulares mediante la ocupación ilegal de terrenos nacionales, del Gobierno del Estado o de propiedad privada. Si bien algunos de estos sitios ya están en proceso de regularización, otros ya han sido objeto de denuncias penales para devolverlos a sus legítimos propietarios.

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Marina León indicó que todo aquel que pretenda adquirir un lote en el destino nunca debe perder de vista que en el mismo todos tienen dueño. Añadió que los compradores se podrían involucrar en problemas legales que solo les van a provocar la pérdida de su dinero, ya que se sabe de grupos organizados que no solo despojan terrenos, lotean y venden, principalmente a través de redes sociales, sino que cobran enganches de hasta 30 mil pesos y cuotas mensuales "accesibles", ofreciendo propiedades sin certeza jurídica. De ahí la importancia de que las autoridades hagan valer la ley ante estos vivales que se aprovechan de la buena voluntad de la gente.

De igual forma, Marcial Barajas dijo que en el destino existen por lo menos 15 asentamientos irregulares y algunas zonas controladas por seudolíderes quienes, por lo que se ha comentado insistentemente en los medios de comunicación, ya están plenamente identificados y denunciados. Ante esto, solo falta que la Fiscalía General del Estado (FGE) los detenga y los someta a proceso penal.

La mayoría de los espacios vendidos no cuentan con servicios / Fernando Olvera

Gilberto Albertos expresó que lo verdaderamente grave del asunto es que los promotores de los despojos han devastado varias hectáreas de manglares y selva desde el área del kilómetro 55 y a lo largo de toda la zona maya, lo cual requiere un actuar firme y sin tregua de la autoridad correspondiente para acabar con este problema. Esta situación ha perjudicado a muchos extranjeros, lo cual brinda una pésima imagen al destino a nivel internacional.

Las autoridades estatales, en específico la Sedetus en conjunto con la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), están avanzando con el ordenamiento de los asentamientos, tanto en tierras gubernamentales como de particulares. Es así como se han logrado acuerdos con cinco propietarios de terrenos privados para celebrar contratos de compraventa y ceder los predios a las familias establecidas.

Los vecinos señalan que lo lamentable de la situación es la devastación de la selva. / Fernando Olvera

Además, existen otros particulares con quienes se están realizando permutas de tierra a través de la Agepro, para que el Gobierno del Estado recupere los terrenos y pueda trabajar en su regularización.

En el transcurso de la semana entrante se realizará una reunión entre ambas instancias y los ocupantes para conocer realmente su situación y, en su caso, brindarles el apoyo gubernamental. Sin embargo, se han detectado personas que se han apoderado de inmuebles a pesar de que no los necesitan y no se encuentran en situación vulnerable, por lo que se procederá contra ellas por la vía legal.