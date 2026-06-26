Imoveqroo instala 128 paraderos del Sistema MOBI; 85 operarán en Cancún y 43 en Chetumal

En la capital del estado avanza la instalación de 43 paraderos oficiales sobre la ruta Sian Ka’an-Las Américas, conformados por 30 señaléticas verticales y 13 parabuses, como parte de la infraestructura que acompañará la entrada en operación del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI). De manera paralela, en Cancún comenzó la colocación de 85 paraderos en la Ruta 27 Puente Nichupté, acciones impulsadas por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) para ordenar el transporte público y definir los puntos autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros.

La instalación de esta infraestructura forma parte del proyecto de modernización del transporte público promovido por el Gobierno del Estado, con el propósito de ofrecer un servicio más seguro, ordenado y accesible, además de brindar certeza a las personas usuarias sobre los sitios oficiales donde podrán abordar o descender de las unidades.

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Lo anterior, como parte de los preparativos para la incorporación de las nuevas unidades eléctricas TARUK, que formarán parte del sistema MOBI.

El pasado miércoles iniciaron los trabajos para colocar 85 paraderos oficiales a lo largo de la Ruta 27 Puente Nichupté. La infraestructura estará integrada por 51 señaléticas verticales y 34 parabuses, ubicados en puntos estratégicos para facilitar la operación del servicio y mejorar la experiencia de viaje.

El director general del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, señaló que los paraderos oficiales representan un elemento esencial del nuevo modelo de movilidad, ya que contribuirán a organizar la operación del transporte público, fortalecer la seguridad vial y brindar mayor certidumbre a quienes utilizan este servicio.

Rafael Hernández Kotasek, explicó que cada uno de estos espacios será el único punto autorizado para el ascenso y descenso de los pasajeros / Especial

Explicó que cada uno de estos espacios será el único punto autorizado para el ascenso y descenso de pasajeros, lo que permitirá disminuir riesgos en la vía pública, mejorar la circulación vehicular, optimizar los tiempos de traslado y fomentar una cultura de movilidad con mayor orden.

Añadió que las unidades del sistema MOBI realizarán exclusivamente estas maniobras en los paraderos establecidos, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y seguro para la población.

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La colocación de esta infraestructura se suma a las pruebas operativas que actualmente se desarrollan en Cancún y Chetumal como parte del proceso de implementación de MOBI, un sistema que contempla unidades modernas, tecnología, accesibilidad y mejores condiciones para las personas usuarias.

Con estas acciones, las autoridades estatales continúan con los trabajos previos al inicio de operaciones del nuevo esquema de transporte, que busca fortalecer la movilidad en los principales centros urbanos de Quintana Roo mediante infraestructura y servicios adaptados a las necesidades de la población.