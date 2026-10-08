Trabajadores piden equipar hospital de Isla Mujeres con especialistas; señalan presunta falta de atención

Trabajadores de la hotelería y los restaurantes solicitaron que se equipe el hospital comunitario para brindar servicios de especialidad, como se prometió desde su inauguración en diciembre del 2015. Actualmente, en ocasiones ni siquiera funciona para cirugías menores, aquellas de bajo riesgo y corta duración, debido a la falta de personal, señalaron, mientras la institución pondrá en marcha mañana la primera campaña de donación de sangre.

Soledad Balam dijo que el nosocomio no ha podido contar con un equipo completo de especialistas, debido a que quienes fueron contratados no aceptaban laborar aquí por la distancia respecto de su residencia en Cancún. Allá, por lo general, tenían otro turno en un hospital particular, donde recibían un mejor salario, según le comunicaron cuando intentó hospitalizar a un familiar antes de la pandemia.

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Por ello, agregó, surgió la propuesta del ciudadano Enrique Lima para rescatar el antiguo hospital del Centro Histórico y adaptarlo como vivienda para médicos. También planteó que, durante la renovación de concesiones estatales a los arrendadores de carritos de golf, se cree un fondo de apoyo económico para atraer a los especialistas necesarios.

“Aquí hace falta una labor de coordinación entre los dos niveles de Gobierno y el sector empresarial para alcanzar la meta, dado que los carritos de golf son los principales generadores de accidentes viales, según Tránsito”, indicó Balam.

Pedro Ek manifestó que una sobrina tuvo un embarazo de alto riesgo, por lo que el nosocomio local decidió trasladarla al hospital general de Cancún a bordo de una embarcación de la Armada de México.

Pero, “además, en muchas ocasiones no tiene ni médico general en determinados horarios de la tarde y la noche para realizar curaciones, como en mordeduras de perro. El dicho de que el hospital del Centro daba mejor servicio encaja en la realidad”, se quejó el trabajador de un hotel.

Álvaro Méndez lamentó los numerosos casos que han experimentado sus compañeros y amigos que acudieron en busca de atención médica y terminaron desmotivados para volver por el presunto mal servicio dentro del inmueble. Señaló que existe falta de voluntad del personal para atender a la gente con humildad y mencionó malos tratos por parte de médicos pasantes.

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Las cirugías menores que el inmueble está acreditado para realizar comprenden procedimientos quirúrgicos sencillos, de corta duración, entre 15 y 45 minutos y de bajo riesgo. Generalmente se practican en tejidos superficiales para atender lesiones como mordeduras de perro, así como laceraciones y cortaduras provocadas por derrapes en motocicleta.

Sobre la campaña de donación de sangre programada para mañana, comenzará a las 7:30 horas y concluirá a las 11:00 en el hospital insular. Los donantes deberán presentar copia de la credencial de elector y la CURP, acudir con un ayuno mínimo de cuatro horas y tener entre 18 y 65 años.