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Yucatán / Mérida

Lluvias por el Huracán Isaías no frenan al Va y Ven y el IE-TRAM en Mérida; garantizan operaciones con normalidad

Ante las lluvias por el Huracán Isaías, el transporte público en Mérida no suspende operaciones.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Transporte público de Yucatán seguirá funcionando pese al Huracán Isaías
Transporte público de Yucatán seguirá funcionando pese al Huracán Isaías / Especial

El transporte público continuará operando este jueves 8 de octubre en Yucatán, pese a la presencia del Huracán Isaías en la región, por lo que los usuarios podrán utilizar de manera habitual las rutas de los distintos sistemas de movilidad.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que, debido a que se trata de un servicio esencial, no se contemplan modificaciones en los horarios ni recorridos de las unidades.

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La medida aplica para las rutas de Va y Ven, Ie-Tram, transporte convencional y servicios suburbanos, que mantendrán su operación durante la jornada.

La dependencia señaló que el funcionamiento del transporte estará sujeto al seguimiento de las condiciones meteorológicas y a las medidas que pudieran determinarse conforme avance el huracán Isaías.

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En este contexto, la ATY mantiene coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) para evaluar la evolución del fenómeno y tomar las acciones necesarias en caso de que las condiciones representen algún riesgo para los usuarios o trabajadores del transporte.

Por ello, se recomienda a quienes tengan previsto trasladarse este jueves en Yucatán mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las indicaciones de Protección Civil, particularmente ante posibles cambios derivados de las condiciones climáticas.

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