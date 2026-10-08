Empresario acusado de presunto fraude por 50 mdp en Mérida mantendrá medidas cautelares

Por su presunta participación en un fraude específico cometido en pandilla, relacionado con un proyecto inmobiliario que habría generado un daño patrimonial superior a 50 millones de pesos, Alfonso S.T.Z. fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y quedó sujeto a diversas medidas cautelares, entre ellas el uso de un localizador electrónico.

El acusado fue detenido mediante un operativo coordinado entre la FGE y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para posteriormente ser presentado ante el Juzgado Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida.

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Durante la audiencia inicial, los fiscales formularon la imputación por el delito de fraude específico cometido en pandilla y solicitaron que el acusado fuera vinculado a proceso. Sin embargo, Alfonso S.T.Z. se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será el 10 de octubre cuando el Juez de Control determine si existen elementos suficientes para resolver su situación jurídica.

De acuerdo con los datos reunidos en la carpeta de investigación correspondiente a la causa penal 586/2026, el encausado presuntamente habría participado en un esquema relacionado con un proyecto inmobiliario que ocasionó un daño patrimonial calculado en más de 50 millones de pesos.

Antes de concluir la audiencia, el Juez de Control estableció diversas medidas cautelares para garantizar que el imputado permanezca sujeto al proceso mientras se define su situación jurídica.

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Entre las medidas ordenadas se encuentra el uso de un localizador electrónico, además del pago de una garantía económica de 240 mil pesos.

También se le prohibió acercarse al domicilio de la víctima y deberá acudir periódicamente a firmar. Asimismo, tendrá prohibido salir del Estado y permanecerá bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

La situación jurídica de Alfonso S.T.Z. será definida el próximo 10 de octubre, cuando concluya el plazo solicitado por su defensa para aportar elementos antes de que el juez determine si es vinculado a proceso.