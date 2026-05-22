Sargazo en Quintana Roo: Semáforo rojo continúa ante acumulación de 90 mil toneladas

La presencia de sargazo en costas de Quintana Roo alcanzó un volumen estimado de 90 mil 538 toneladas flotando frente al litoral, situación que llevó a la Secretaría de Marina a elevar de rojo a excesivo el semáforo de monitoreo diario y alertar sobre la formación de ocho conglomerados con posibilidad de recale en distintos puntos del Caribe Mexicano. Además, ayer tres playas, Forum, Delfines y Coral, registraron muy alta presencia de la macroalga.

De acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), actualmente 55 arenales de las 140 supervisadas presentan recales excesivos y únicamente cinco permanecen libres de talofita.

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Prestadores de servicios turísticos señalaron que la acumulación de la macroalga genera malos olores que afectan la afluencia de visitantes y provocan una disminución de hasta 40 por ciento en las ventas. A pesar de ello, viajeros continúan ingresando al mar en algunas zonas afectadas.

Autoridades municipales reportaron un incremento en el recale durante las últimas semanas, por lo que mantienen labores permanentes de limpieza y monitoreo en diferentes puntos de la franja costera. En Playa Forum o Gaviota Azul, una de las áreas con mayor acumulación reciente, los trabajos de retiro corresponden a concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Autoridades destacaron que dicha problemática en el Caribe Mexicano podría intensificarse durante los próximos meses, lo que coincidiría con la temporada de verano / Liza Vera

Según datos oficiales, en lo que va del 2026 se han recolectado más de 8 mil toneladas de sargazo en playas de Benito Juárez. La cifra representa más de la mitad del total retirado durante 2025, cuando se contabilizaron alrededor de 16 mil 600 toneladas.

Las autoridades indicaron que las mayores acumulaciones se presentan debido a factores climáticos, corrientes marinas suradas y variaciones en la dirección del viento.

Expertos y autoridades ambientales advirtieron que el fenómeno podría intensificarse durante los próximos meses, coincidiendo con la temporada alta de verano.

Por su parte, la Secretaría estatal de Turismo informó que, pese a las imágenes y videos difundidos por visitantes inconformes con la presencia de la macroalga, hasta el momento no existen reportes oficiales de cancelaciones hoteleras.

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La actualización más reciente del sistema de semaforización, correspondiente al 18 de mayo, señala que 30 playas del norte del estado permanecen en color rojo por recale excesivo. Entre ellas destacan Punta Cancún, Playa Gaviota Azul, Chac-Mool, Puerto Morelos Norte, Playacar Terminal del Ferry, Puerto Aventuras, Akumal, Xcacel-Xcacelito, Tankah y Tulum Zona Hotelera.

En la zona sur, otras 25 playas presentan condiciones similares, entre ellas Mahahual Norte, Mahahual Faro, Playa Mahahual, Xahuayxol, Xcalak, Canal de Zaragoza y Bacalar Chico.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el incremento del arribo de sargazo y exhortaron a la población y prestadores de servicios a mantenerse informados mediante reportes oficiales emitidos diariamente.