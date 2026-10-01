Casco antiguo de Playa del Carmen arrastra más de 30 años de rezago en infraestructura urbana

El primer casco antiguo de Playa del Carmen con más de 30 años arrastra el rezago social en su infraestructura urbana, gobiernos que van y vienen pero todo queda en promesas, familias que aún siguen viviendo con la esperanza del ver el cambio, esto es lamentable relató el ciudadano Oscar González.

Llevó 30 años de vivir en el primer cuadro de la ciudad, cuando el palacio municipal estaba situado sobre la avenida Juárez con 15, desde ese entonces vienen prometiendo mejorar la infraestructura urbana, aunque a estas alturas es difícil creer en los políticos, comentó la señora Sofía Moo.

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Cabe recordar que este año 2026, la presidente municipal de Playa del Carmen Estefanía Mercado anunció rescatar el centro de la ciudad, sin embargo, solo pintaron el camellón central de la Avenida Juárez y calles aledañas.

El arquitecto Manuel Barrero Gutiérrez, presidente del colegio de arquitectos de Playa del Carmen, explicó que para rescatar el primer cuadro de la ciudad se necesita elaborar un Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PDU), exclusivo para recuperar la imagen urbana y darle vida a este sector importante de la ciudad.

Los políticos han encontrado la receta de vivir placenteramente sin sudar bajo los rayos del sol por ocho horas como lo hace la clase trabajadora, engañar a la gente se ha convertido en el pan de cada día, al final no pasa nada, mientras que los afectados seguirán esperando otras promesas, opinó el ciudadano Otilio Vázquez.

El casco antiguo de Playa del Carmen, es el corazón de esta ciudad donde vive gente nativa y que ha tenido la esperanza de contar con infraestructura de calidad, mejores banquetas, alumbrado público, botones de pánico ante cualquier escenario, señalización vial y rampas para gente que se desplaza en sillas de ruedas, o madres que utilizan carreolas al salir con sus hijos.

Para el ciudadano Oscar González, opinó que es deplorable el estado actual de esta zona, el gobierno municipal en turno en su campaña aseguró “rescatar” a Playa del Carmen, pero solo fueron promesas, y el tiempo que le queda no es suficiente para elaborar un proyecto de rescate.

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De acuerdo al arquitecto Manuel Barrero, para recuperar el primer cuadro de Playa del Carmen y darle vida como un “ícono” de esta ciudad, se requiere de tiempo ya que se necesita elaborar un proyecto y para ello, es necesario crear un PUDU especial para este sector.

Se necesita hacer trabajo de campo, conocer el estado real de este polígono urbano, cuales son sus debilidades y fortalezas, una vez que se tenga el estudio, se debe someter a un análisis para diseñar el proyecto urbano, puntualizó.