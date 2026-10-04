Grietas rodean hundimiento y encienden alerta en Playa del Carmen

El hundimiento que apareció en la calle Sian Ka’an, entre las avenidas Colosio y CTM, en Playa del Carmen, no sería el único punto de riesgo en la zona, pues alrededor del boquete ya se observan nuevas fisuras en el pavimento que se extienden hacia otros puntos de la vialidad y podrían ampliar la afectación.

La zona resulta especialmente delicada debido a que en las inmediaciones se encuentra infraestructura de la red de alcantarillado operada por Aguakan. Hasta ahora no se ha determinado qué provocó el desplome, aunque las características del suelo kárstico de Quintana Roo son uno de los factores que deberán analizarse para establecer el origen del problema.

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El ciudadano Antonio Salazar señaló que este tipo de hundimientos y socavones pueden estar relacionados con fugas en tuberías de agua potable o drenaje, lluvias intensas capaces de erosionar el subsuelo o una extracción excesiva de agua subterránea. Explicó que el exceso de agua puede arrastrar sedimentos finos y debilitar la estructura que sostiene la carpeta asfáltica, por lo que consideró necesario revisar también las condiciones de la infraestructura hidráulica cercana.

Por su parte, el ingeniero Joel Díaz explicó que los hundimientos en Quintana Roo pueden surgir de la combinación de las condiciones naturales del terreno y las modificaciones provocadas por las actividades humanas. Detalló que el subsuelo de la región está compuesto principalmente por roca caliza, susceptible a la disolución por el contacto constante con agua subterránea y pluvial, lo que puede favorecer la formación de cavidades.

El especialista agregó que las lluvias intensas, rellenos deficientes, falta de compactación, drenajes con mantenimiento insuficiente y posibles fallas en el diseño hidráulico pueden acelerar el deterioro de las vialidades. También advirtió que la construcción sobre antiguos manglares o terrenos frágiles, así como el tránsito constante de vehículos pesados, puede incrementar la presión sobre zonas que ya presentan debilidad.

La propia calle Sian Ka’an ha sido motivo de comentarios por su trazado irregular, conocido popularmente como la calle “chueca”. Sin embargo, los planos de desarrollo urbano establecen que la vialidad fue proyectada de esa manera desde la comercialización de los terrenos por particulares.

El hundimiento tampoco sería un caso aislado en la zona turística. Hace aproximadamente dos años se reportó una afectación similar entre la avenida CTM y la calle Albatros, donde el terreno habría presentado condiciones de fragilidad debido a que se trata de un área relacionada con antiguos manglares.

Mientras no se determine el origen del desplome, las grietas que ya rodean el hundimiento mantienen la preocupación sobre un posible crecimiento de la afectación, por lo que será necesario determinar si se trata de un problema del terreno, de la infraestructura hidráulica o de una combinación de factores.