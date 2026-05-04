“Vine a ver el puente, no a políticos”: Ciudadanos acusan ‘campaña anticipada’ en inauguración del Puente Nichupté

La inauguración del Puente Vehicular Nichupté, una de las obras de infraestructura vial más esperadas y costosas de los últimos años, se convirtió este fin de semana en un escenario de promoción política abierta para varios aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo y a la presidencia de varios municipios.

A pesar de que el evento fue presentado como una celebración para la ciudadanía, la mayoría de los principales aspirantes de Morena aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con asistentes, saludar a la gente y posteriormente subir el material a sus redes sociales.

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Entre los más visibles estuvieron la alcaldesa de Playa del Carmen Estefanía Mercado, la senadora Anahí González, el diputado local Renán Sánchez Tajonar y el senador Eugenio Segura Vázquez. También se observó la presencia de otros personajes que buscan una candidatura, ya sea a la gubernatura una presidencia municipal o ya de perdido una diputación local.

Algunos de los ciudadanos que asistieron al evento expresaron molestia por la situación. “Vine a ver el puente y a disfrutar con mi familia, no a tomarme fotos con políticos. Parecía que estaban en plena campaña. Uno iba de un lado a otro saludando y pidiendo que le tomaran fotos”, comentó un habitante de la Supermanzana 97 que prefirió no dar su nombre.

Otra asistente, residente de la Región 236, señaló: “Es increíble que no puedan dejar de hacer campaña ni un solo día. Era un evento para celebrar una obra importante con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, no para que ellos se promocionen. Se notaba muy fingido su interés por la gente”.

La ciudadanía criticó el proselitismo en Cancún / POR ESTO!

En redes sociales, decenas de publicaciones de los aspirantes y sus seguidores inundaron las plataformas con fotos y videos del evento, usando hashtags como #PuenteNichupté y frases de promoción personal. Esto generó comentarios críticos de usuarios que cuestionaron el uso político de una obra pública.

“Todos los que quieren ser gobernadores o alcaldes estaban ahí. Parecía que competían a ver quién se tomaba más fotos con la gente. Es triste que hasta una inauguración la conviertan en acto de campaña”, escribió un usuario en Facebook.

La ciudadanía ha expresado en redes sociales y en conversaciones diarias su cansancio ante este tipo de prácticas. “Ya no se puede ir a ningún evento público sin que aparezcan los que quieren ser candidatos. Dejan sus trabajos para andar en modo campaña todo el tiempo”, comentó un trabajador de la Zona Hotelera.

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Algunos aspirantes negaron estar haciendo proselitismo, argumentando que asistieron como invitados y representantes de sus cargos. Sin embargo, la cantidad de material publicado en sus cuentas oficiales y la presencia coordinada de sus equipos de apoyo generaron la percepción generalizada de que el evento fue aprovechado para posicionarse de cara al proceso electoral del 2027.

La inauguración del Puente Vehicular Nichupté, que representa una importante mejora en la movilidad de Cancún al conectar la ciudad con la zona hotelera de manera más fluida, quedó parcialmente opacada por el protagonismo político que varios aspirantes buscaron durante el acto.