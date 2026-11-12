Encuentran a una persona sin vida cerca del Hospital IMSS-Bienestar de Tulum

Una persona aparentemente en situación de calle fue localizada sin vida durante la mañana de este jueves, en las inmediaciones del Hospital IMSS-Bienestar de Tulum, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad pública y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

El hallazgo fue reportado por ciudadanos que transitaban por la zona durante las primeras horas del día, cuando numerosas familias se dirigían a sus centros de trabajo y trasladaban a sus hijos a las escuelas. La presencia del cuerpo generó expectación entre peatones y automovilistas, debido a que se encontraba en un punto de importante circulación vehicular de la cabecera municipal.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima sería una persona que vivía en condición de calle, cuya identidad todavía no ha sido establecida oficialmente. Aunque de manera preliminar se presume que el fallecimiento pudo estar relacionado con causas naturales, serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las circunstancias del deceso, por lo que hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes delimitaron el perímetro para preservar la escena y efectuar el levantamiento del cuerpo. Durante las primeras diligencias, los restos permanecieron visibles desde la vía pública, situación que llamó la atención de las personas que transitaban por las inmediaciones del hospital.

Se espera que, una vez concluidos los procedimientos periciales, la Fiscalía General del Estado determine oficialmente la causa de muerte y establezca la identidad de la persona fallecida.