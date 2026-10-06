Comerciantes de Chetumal reportan caída de hasta 85% en ventas por cambios del Mobi

Comerciantes y locatarios de la zona centro y del mercado Manuel Altamirano, mejor conocido como Mercado Viejo, en Chetumal, han registrado una caída en sus ventas de hasta un 70 y 85%, derivado de las modificaciones en las rutas del nuevo transporte público "Mobi" implementadas por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).

César Antonio Luit, secretario general de la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios del municipio de Othón P. Blanco, señaló que acudieron a las instalaciones del Imoveqroo para entregar una solicitud por escrito dirigida al director general, Rafael Hernández Kotasek, con copia a la gobernadora y a los poderes Legislativo y Municipal.

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La petición central es que las nuevas unidades incluyan en sus recorridos dos paraderos históricos, uno ubicado en la avenida Héroes esquina con avenida Cristóbal Colón, y otro en la avenida Belice, entre Cristóbal Colón y Mahatma Gandhi.

Luit explicó que los paraderos actuales se encuentran a dos o tres cuadras de distancia, lo que desincentiva a los clientes a caminar con sus compras.

Explicó que la disminución en el flujo de consumidores ha impactado a cerca de mil comerciantes de diversos giros, desde vendedores de ropa y abarrotes, hasta comerciantes de aguas frescas y prestadores de servicios como taxistas, quienes dependían del pasaje que descendía en esos puntos.

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Los afectados reportan que las bajas ventas les han impedido cumplir con pagos de servicios básicos como energía eléctrica y compromisos con proveedores, y advierten que, de no atenderse su solicitud, se corre el riesgo de un cierre masivo de locales, ya que entre 15 y 20 establecimientos han tenido que bajar sus cortinas definitivamente por falta de liquidez.

Los comerciantes esperan una pronta respuesta de las autoridades que les permita reactivar la economía en la zona afectada.