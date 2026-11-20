La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf) pidió que la papelería y el material electoral de 2027 se contraten directamente con fabricantes establecidos, sin intermediarios, y que la cámara participe en un consejo consultivo para validar a los proveedores.

Lo declaró su presidente nacional, Óscar Carnevali Samper, en entrevista en Quintana Roo.

Precisó que la petición va en el sentido que el Instituto Nacional Electoral (INE), Talleres Gráficos de México y la Secretaría de Gobernación reciban cartas formales con el posicionamiento. El envío estaba previsto para el lunes.

También que se integre a la cámara como órgano consultivo en el comité o consejo donde se defina la contratación.

Además que en ese consejo se aporten criterios para evaluar y verificar la capacidad del proveedor de papelería electoral.

“El INE debe ser un órgano totalmente descentralizado, independiente. Ellos decidan a quién van a solicitar el trabajo por las razones que ellos consideren.”

“La cámara como órgano de consulta, integrado en ese consejo consultivo, podría aportar ideas de cómo hacer una evaluación o de cómo hacer la verificación o validez de ese proveedor.”

Carnevali sostuvo que la papelería electoral es un tema delicado y que no cualquier impresor tiene las capacidades para hacerlo. “Hagamos la validación nada más y hagamos el ejercicio.”

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El planteamiento para estados y municipios

El mismo ejercicio, dijo, debe replicarse en estados y municipios, no solo para papelería electoral, sino para documentación, papelería oficial e incluso material promocional de gobierno.

El objetivo, según Canagraf, es que el trabajo se canalice a través de empresas establecidas y se eliminen intermediarios que incrementan los costos con recursos públicos.

“Que todas las necesidades de material impreso que se requieran se hagan en Quintana Roo y se queden para los de Quintana Roo y que se genere el empleo para la gente de Quintana Roo. Y lo propio en Puebla y en Chihuahua y en todos lados.”

Sobre cuántas empresas podrían hacer papelería electoral, señaló que es un grupo muy reducido.

“Te estoy hablando de que en mis dedos de la mano hay empresas que a lo mejor sí tienen la capacidad para hacerlo, a lo mejor no quieren participar. Están enfocados más a un material comercial que a un trabajo con gobierno.”

En material electoral no sensible, como chalecos, dijo que lo puede hacer cualquier empresa establecida, siempre que sea formal.

Canagraf estima que el sector podría cerrar 2026 sin un crecimiento significativo, debido a las condiciones actuales del mercado / Rodolfo Flores

¿Por qué urge, según canagraf?

“Tenemos que hacerlo ya, porque el 27 ya está. Esto se ha estado pateando, no ha quedado completamente definido y justo en esta coyuntura que no se ha definido es donde estamos tratando de levantar la mano.”

Cierre de año sin repunte

Carnevali dijo que el sector está en una “calma rara” y que no se ha sentido el repunte habitual de cierre de año.

“Yo creo que vamos a cerrar tablas. Ni siquiera creo que va a haber un crecimiento importante.”

Reconoció que no tiene un dato exacto de crecimiento.

Señaló que en la Ciudad de México cerraron 67 impresores, uno de ellos con 15 años de estar afiliado a la cámara.

A nivel nacional, dijo, Canagraf tiene alrededor de 1,000 empresas afiliadas, pero el universo total de empresas del sector es de alrededor de 20,000. No todos los impresores son afiliados.

Aranceles del 25%

Otro tema que planteó es una carga arancelaria del 25% a materiales como cartulina sulfatada multicapa.

Según explicó, esos materiales son de fibra virgen y se utilizan para empaques de cosméticos, perfumería, alimentos y farmacéutica, donde las empresas exigen inocuidad y fibra virgen.

Aseguró que la autoridad, al revisar, los equiparó con materiales de fibra reciclada y desestimó las observaciones del sector, por lo que se mantiene el 25% de arancel.

En contraste, afirmó que materiales que llegan de Asia ingresan sin arancel, como los libros.

“Tú puedes mandar hacer un libro a China y lo trae. Los libros no tienen arancel y aquí nos están cobrando un 25% de arancel en el material que se utiliza para la portada.”

“El problema no es lo que nos hayan aumentado. El problema es que nos están quitando la competitividad. El día de mañana los canales de suministro de las compañías se pueden mover a otro lado.”

Aclaró que el problema no son los aranceles que cobra Estados Unidos, sino los aranceles que puso la Secretaría de Economía al material que se importa.

El proyecto contempla transformar la macroalga en materia prima para elaborar cartón, cartulina y posteriormente empaques / POR ESTO!

Proyecto con sargazo

Carnevali también habló de un proyecto que se ha trabajado durante este mes para utilizar el sargazo y generar biomasa como materia prima para la elaboración de cartón y cartulina, que el día de mañana se pueda convertir en empaque.

“Buscar la utilización del sargazo para generar una biomasa para la utilización de materia prima para la elaboración de cartón, cartulina.”

“Esa materia prima va a ser con un costo mucho mejor para la industria del papel.”

Dijo que trabajan con la cámara del papel y que, si es necesario, buscarán fabricantes y validarán la utilización eficiente del papel, cartón y su resistencia.

La ruta crítica, señaló, va hacia marzo de 2027, cuando esperan avanzar en serie de pruebas. En el proyecto, dijo, están involucrados hoteleros, ante la afectación que también les genera el sargazo.

“Ojalá se logre el objetivo de contrarrestar esta solución. No buscar bajar el problema.”