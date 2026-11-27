A pocos días de que dé inicio la tradicional feria patronal en honor a la Virgen de la Concepción, comenzaron los cierres parciales de las vialidades en el primer cuadro de esta cabecera municipal, debido a la instalación de juegos mecánicos y puestos de venta.

Ante esta medida, los conductores que transitan por la ciudad deberán utilizar rutas alternas para entrar y salir de la zona, o bien circular por las periferias.

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De acuerdo con la delimitación establecida, la avenida Javier Rojo Gómez permanece cerrada en el tramo comprendido entre los cruzamientos con las calles 5 de Febrero e Independencia. Asimismo, se restringirá el paso vehicular en la calle Lázaro Cárdenas, específicamente en sus cruces con Adolfo López Mateos y Rafael Melgar, conforme vayan llegando más juegos mecánicos.

Las autoridades informaron que este cierre vial se mantendrá vigente hasta el próximo 12 de diciembre, fecha en que concluyen los festejos tradicionales.

No obstante, a pesar del dispositivo de tránsito implementado para agilizar la circulación, cada año se generan inconformidades entre la ciudadanía. El principal punto de conflicto ocurre durante las horas de salida escolar, debido a que el jardín de niños José María Morelos y la escuela primaria Gabino Barreda se encuentran dentro del perímetro delimitado.

La llegada simultánea de los padres de familia que acuden a recoger a sus hijos, sumada a la falta de espacios disponibles para utilizar como estacionamientos en los alrededores, provoca constantes aglomeraciones vehiculares y congestión en las calles aledañas al centro de la ciudad.