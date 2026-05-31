Conoce los cierres viales este 31 de mayo en la CDMX por informe de la presidenta Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este domingo 31 de mayo un evento público de rendición de cuentas bajo el lema “La Honestidad da Resultados”, el cual se llevará a cabo en la Plaza de la República, en la Ciudad de México.

La actividad fue programada para iniciar a las 10:00 horas y contempla la asistencia de miles de simpatizantes, integrantes del gabinete federal, legisladores y representantes de distintos sectores.

Debido a la magnitud del acto, autoridades capitalinas desplegarán un operativo especial de seguridad y movilidad en la zona centro de la capital.

El gobierno federal busca convertir el evento en un acto de alcance nacional, ya que el mensaje presidencial será transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del país.

Anuncian cierres viales y restricciones en la colonia Tabacalera

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará cortes a la circulación en calles cercanas al Monumento a la Revolución desde las primeras horas del domingo para facilitar el acceso y resguardar a los asistentes.

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Entre las vialidades con afectaciones destacan Ponciano Arriaga, Ignacio Vallarta, Ramón Corona y diversos tramos de Avenida de la República, donde se restringirá completamente el tránsito vehicular.

Además, las autoridades prevén alta demanda en estacionamientos y pensiones de la zona, por lo que recomendaron evitar el uso de automóviles particulares y optar por el transporte público.

Transporte público será la principal alternativa para asistentes

Las autoridades capitalinas señalaron que las opciones más viables para llegar al evento serán el Metro y el Metrobús.

Entre las rutas sugeridas se encuentran la Línea 2 del Metro, con descenso en estación Revolución, así como la Línea 1 del Metrobús en las estaciones Revolución y Tabacalera. También podrá utilizarse la Línea 4 del Metrobús, particularmente en la estación Plaza de la República.

Para automovilistas que necesiten desplazarse por la zona centro, la policía de tránsito recomendó utilizar vías alternas como Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Norte.

Evento tendrá transmisión nacional en las 32 entidades

El gobierno federal confirmó que el mensaje de Claudia Sheinbaum será replicado en plazas públicas de todo el país mediante pantallas gigantes y enlaces en vivo.

En distintas entidades ya se preparan operativos locales para recibir a simpatizantes y asistentes. En algunos estados, como Tabasco, autoridades municipales anunciaron cierres parciales en zonas céntricas para facilitar la instalación de escenarios y áreas de transmisión.

La estrategia busca proyectar una movilización nacional en torno al informe político de la mandataria federal en el marco de su segundo año de administración.

06:38 #PrecauciónVial | Corte a la circulación en Av. Gómez Farías a la altura de Av. Insurgentes, por evento en inmediaciones del "Monumento a la Revolución". #AlterntivaVial Av. Ribera de San Cosme y su continuación Av. México- Tenochtitlán. pic.twitter.com/5Klnu8AcFL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

Habrá filtros de seguridad y revisiones en accesos

Como parte del dispositivo de seguridad, se instalarán filtros de revisión y arcos detectores de metales en todos los accesos peatonales al Monumento a la Revolución.

El comité organizador recomendó a los asistentes arribar entre las 08:30 y las 09:15 horas para evitar retrasos y aglomeraciones durante el ingreso.

Las medidas también contemplan acciones preventivas para evitar incidentes relacionados con saturación de espacios, golpes de calor o complicaciones derivadas de la concentración masiva de personas.

¿Por qué el evento no será en el Zócalo?

El gobierno federal explicó que el Zócalo capitalino no podrá utilizarse para este acto debido a los preparativos del Fan Fest relacionado con el Mundial de Futbol 2026.

Actualmente, en la Plaza de la Constitución se realizan trabajos de instalación de infraestructura, pantallas y escenarios vinculados a las actividades internacionales previstas para la Copa del Mundo, situación que obligó a trasladar el evento presidencial al Monumento a la Revolución.

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