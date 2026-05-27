Realizan reunión de seguridad en Felipe Carrillo Puerto tras el aseguramiento de una vivienda

Bajo un gran hermetismo se viene realizando una reunión de seguridad en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, Transito y Bomberos, donde participan elementos de la Secretaria de Marina, Ejercito Mexicano, Guardia Nacional y elementos del Grupo Jaguar de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Luego de los hechos registrado el sábado pasado con el decomiso de un arsenal, vehículos, chalecos tácticos, droga y el aseguramiento de una vivienda que presuntamente era utilizado como casa de seguridad por un grupo delictivo, por parte de la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales.

Ante esta situación, se ha intensificado la presencia de las fuerzas federales en las calles de las colonias de la ciudad asi como de las comunidades rurales.

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Este día, tal parece que se viene desarrollando una reunión de seguridad en las Instalaciones de la Policía Municipal, para tomar nuevas estrategias para garantizar la seguridad de los carrilloportenses, y con ello inhibir el delito que viene imperando en la zona maya, tal como ha salido a relucir en los recientes decomisos de armas de alto poder que presuntamente contaban los delincuentes.

Esta reunión que se viene desarrollando de manera secreta y hermética, no se ha dicho nada al respecto sino ha sido lo contrario, puesto que al notar la presencia de representantes de diferentes medios de comunicación optaron con no dejar ingresar a la zona, argumentando ser instalaciones policiales.