“Quien hizo esto no tiene corazón”: Hallan sin vida a Güero, guardián de una secundaria de Yaxkukul

Una ola de indignación y profunda tristeza envolvió a la comunidad de Yaxkukul tras el hallazgo sin vida de “Güero”, un perro que durante años fue guardián y compañero de los alumnos de la Secundaria Vicente Guerrero. El caso, que presenta signos de extrema violencia, ha puesto bajo la lupa la presunta inacción de las autoridades municipales ante el maltrato animal.

Los habitantes del municipio se toparon con una escena dantesca en un fraccionamiento ubicado en la carretera rumbo a la comisaría de Nolo. En el sitio yacía el cuerpo inerte de “Güero” junto al de un gato. De acuerdo con testimonios de vecinos, en la madrugada se escucharon ruidos de forcejeo y llantos desgarradores de un can, lo que hace presumir que los animales no sólo fueron envenenados, sino también víctimas de un ataque violento y directo.

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“Güero” no era un perro callejero cualquiera; formaba parte de la vida cotidiana de la secundaria local. Alumnos, docentes y personal administrativo se encargaban de alimentarlo y cuidarlo diariamente. Incluso, recientemente la comunidad escolar organizó una colecta para esterilizarlo, en un esfuerzo por brindarle una mejor calidad de vida.

“No era solo un animal, era nuestro compañero de clases; siempre estaba en la puerta en espera que llegáramos. Quien hizo esto no tiene corazón”, expresó un estudiante de tercer grado. El descontento social creció tras la respuesta del Ayuntamiento. El maestro Carlos C., uno de los principales promotores del cuidado de “Güero”, denunció públicamente que las autoridades municipales únicamente retiraron el cuerpo sin levantar un reporte oficial, sin recolectar evidencias y sin mostrar intención alguna de investigar el caso.

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Ante el silencio institucional, vecinos y protectores de animales comenzaron a organizarse de manera independiente. Han solicitado a cualquier persona que cuente con cámaras de vigilancia en la zona de la salida a Nolo, así como grabaciones, fotografías o información relevante, que se acerque al maestro Carlos para integrar un expediente ciudadano.

El asesinato de “Güero” se ha convertido en un símbolo de lucha para activistas y defensores de los derechos animales en Yucatán, quienes advierten que la violencia contra los animales suele ser un reflejo y antesala de la violencia social. La comunidad de Yaxkukul exige justicia y asegura que el caso no quedará en el olvido.