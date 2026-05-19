Aseguran drogas y detienen a tres personas en el operativo de "El Hawai" en José María Morelos

En el restaurante Bar Hawai, ubicado por la carretera federal 184 Felipe Carrillo Puerto, justo a la entrada al poblado de Dziuché, que el pasado fin de semana fue cateado, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer esta noche en un comunicado que en ese lugar fueron asegurados un radio portátil con cargador, sustancia sólida cristalina similar al cristal, y vegetal verde seco parecido a la mariguana.

Detalló que, en las inmediaciones de ese mismo bar, los agentes que participaron en el operativo detuvieron a tres personas: José Luis “N”, Marcelino “N” y Alejandra “N”.

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Refiere que en la inspección de rutina que se les hizo a estas personas, les aseguraron vegetal verde parecido a la mariguana y fragmentos de color blanco parecidos al cristal.

Además, las primeras indagatorias relacionan a los tres detenidos como integrantes de un grupo criminal, generador de violencia y dedicados al narco menudeo en el municipio.