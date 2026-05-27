Emergencia en Champotón: Ola de incendios reactiva exigencia de una estación de bomberos

A medida que se registran constantes incendios en la zona urbana y rural durante esta temporada de calor, la urgencia de implementar y consolidar una estación de bomberos retoma fuerza entre la opinión pública de Champotón.

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Por Esto! salió a las calles del primer cuadro porteño para darle voz a la ciudadanía y preguntarles sobre esta añeja demanda.

Rafael González precisó que el gobierno es quien debe gestionar recursos para que esto sea una realidad. Él cree que hace falta, pero argumenta que es asunto del gobierno, ya que es el único que puede hacer un gasto de esa magnitud porque el pueblo no podría costearlo.

Por su parte, Noé Arena comentó que una estación de bomberos no solo es importante durante la temporada de calor, sino que representa una necesidad permanente a lo largo de todo el año. Añadió que Champotón lo requiere en todas las temporadas, pues nunca se sabe cuándo va a ocurrir un accidente o una emergencia con vehículos, casas incendiadas o fugas de gas, concluyendo que es lo más necesario que podrían hacer las autoridades competentes.

Recientemente se han registrado varios siniestros en la cabecera municipal de Champotón y en muchos de ellos el personal de Protección Civil ha sido rebasado, mientras que en otras ocasiones el auxilio llega tarde.

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JGH