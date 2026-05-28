Lluvias fuertes en Yucatán continuarán por una semana más; Procivy confirma afectaciones hasta el 5 de junio

Las lluvias fuertes a intensas continuarán en Yucatán hasta el próximo 5 de junio, principalmente durante las tardes y noches, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que mantendrán condiciones de inestabilidad sobre la Península, informó el Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Procivy, las precipitaciones estarán asociadas a la permanencia de inestabilidad atmosférica, el ingreso constante de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, así como la influencia de una vaguada y el paso de una onda tropical sobre la región.

Estas condiciones favorecerán lluvias de moderadas a fuertes durante los próximos días, con periodos de tormentas intensas y acumulados significativos en municipios del suroeste, centro y noroeste del estado, incluyendo zonas costeras y la ciudad de Mérida.

Municipios con mayor riesgo de lluvias intensas en Yucatán

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que los municipios con mayor posibilidad de registrar acumulados superiores a su promedio climatológico se localizan principalmente en el oriente y sur del estado. Entre ellos destacan:

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Tizimín

Valladolid

Tinum

Temozón

Río Lagartos

Dzilam de Bravo

Tekax

Peto

Tzucacab

El funcionario explicó que esta situación podría incrementar el riesgo de afectaciones hidrometeorológicas, debido a que algunos municipios podrían alcanzar o incluso superar niveles críticos de lluvia en periodos de 12 y 24 horas.

Alertan por posibles inundaciones urbanas y encharcamientos

Procivy advirtió que, aunque el suelo kárstico de Yucatán permite una rápida infiltración del agua en condiciones normales, la persistencia de lluvias durante varios días puede saturar el terreno y elevar el nivel freático.

Esta situación podría provocar inundaciones urbanas, encharcamientos prolongados, anegaciones, escurrimientos importantes y afectaciones en zonas vulnerables.

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Además, en municipios como Mérida, Umán, Kanasín, Progreso y Hunucmá también existe riesgo de inundaciones rápidas, aun cuando los acumulados de lluvia sean menores en comparación con el oriente del estado, debido a la acumulación gradual de agua y problemas de drenaje en algunas áreas.

Vigilan posible formación del Giro Centroamericano

Hernández Rodríguez informó que se mantiene vigilancia permanente sobre la posible formación y establecimiento del Giro Centroamericano durante los primeros días de junio.

Este sistema consiste en una amplia circulación atmosférica de baja presión que genera abundante humedad y fuerte inestabilidad, favoreciendo lluvias más frecuentes e intensas.

En caso de consolidarse, podrían registrarse acumulados superiores al promedio climatológico, tormentas persistentes y un aumento gradual del riesgo de inundaciones locales en distintas regiones de Yucatán.

Recomendaciones ante las lluvias fuertes en Yucatán

Ante el pronóstico de lluvias continuas, Procivy recomendó a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener limpios desagües, alcantarillas y azoteas

Evitar tirar basura en calles y rejillas pluviales

No cruzar calles inundadas

Extremar precauciones al conducir durante tormentas

Identificar zonas seguras y rutas alternas

Mantenerse informados mediante canales oficiales de Protección Civil

Finalmente, Procivy indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y de los acumulados de lluvia previstos para los próximos días, con el objetivo de informar oportunamente a la población.