Atienden riesgos por falta de luz en la Carretera Federal 307

La rehabilitación del alumbrado público en la Carretera Federal 307 fue anunciada como respuesta a las deficiencias de iluminación denunciadas por usuarios, situación señalada como un factor en percances viales y condiciones de riesgo para quienes transitan por esta vía en el municipio Puerto Morelos.

El proyecto contempla una inversión inicial de 20 millones de pesos para atender un tramo estratégico con alta carga vehicular.

Noticia Destacada Fallas en luminarias del nuevo parque lineal generan críticas en Puerto Morelos

Abarcará 6.8 kilómetros divididos en dos segmentos: uno que va de bahía Petempich hacia la zona de Súper Aki; otro desde el acceso a la Ruta de los Cenotes hasta el monumento de entrada al municipio. Estos puntos son identificados por automovilistas y habitantes como áreas con visibilidad limitada durante la noche, lo que generó reportes constantes por condiciones inseguras para la circulación

De acuerdo con la información disponible, el proyecto incluye el reemplazo de luminarias convencionales por tecnología LED, así como la rehabilitación de postes, renovación de cableado e instalación de sistemas de control mediante fotoceldas, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación. Estas acciones buscan corregir fallas estructurales que impidieron una cobertura adecuada en distintos tramos de la vía.

Usuarios reportaron que la oscuridad en ciertos puntos complica la detección de obstáculos y reduce las condiciones de seguridad, particularmente en horarios de alta afluencia.

Noticia Destacada Familias de colonia Donceles en Cancún exponen abandono institucional desde hace cinco décadas

La carretera presenta un flujo diario estimado de hasta 45 mil vehículos, lo que incrementa la relevancia de mantener condiciones adecuadas para el tránsito. En este contexto, la intervención se plantea como una medida para atender los problemas derivados de la iluminación deficiente y mejorar la operatividad de una vía clave para la conectividad en la región.

Los trabajos se limitan a esta primera etapa, enfocada en los tramos considerados prioritarios. El plan busca atender una problemática señalada de manera constante por usuarios, relacionada con la falta de luz, los riesgos asociados a la circulación nocturna y las condiciones generales de seguridad en uno de los corredores más transitados de la zona norte de Quintana Roo.